ΕΜΥ: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι τις επόμενες ώρες, στο επίκεντρο και η Χαλκιδική – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο

Καταιγίδες, βροχές, χαλάζι και κεραυνοί θα συνεχίζουν να εκδηλώνονται στη χώρα μας, μέχρι το πρωί της Τετάρτης σύμφωνα με την ΕΜΥ. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί και η Χαλκιδική, σύμφωνα με το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση. Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.