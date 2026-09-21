Γιώργος Μαζωνάκης: Ντοκουμέντο από το Αγιον Όρος να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας

Ένα ξεχωριστό ντοκουμέντο από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος ήρθε στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» το πρωί της Δευτέρας (21/9).

Ο δημοφιλής τραγουδιστής καταγράφηκε να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στον Άθω. Στο ηχητικό, ακούγεται να απαγγέλλει από μνήμης αποσπάσματα από τον Ακάθιστο Ύμνο.

Άνθρωπος που βρέθηκε μαζί του αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής γνώριζε πολλούς από τους στίχους των Χαιρετισμών απ’ έξω. «Όταν έψελνε τους Χαιρετισμούς ήταν πάρα πολύ καλός. Ήξερε απ’ έξω πάρα πολλούς στίχους, που εμένα αν με βάλεις τώρα να ψέλνω, δεν θα μπορέσω να τα διαβάσω έτσι εύκολα. Αυτό του έβγαινε σαν νεράκι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο στενός του φίλος Γιώργος Τριανταφυλλίδης στον Σπύρο Σιγούρο.

Κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκύνησε την Παναγία την Πορταΐτισσα στη Μονή Ιβήρων, ενώ μαγείρεψε και στον Αρσανά της Μονόπετρας.

«Ακολουθούσε την καθημερινότητα των μοναχών. Πήγαμε, είδαμε τον παπά Ευθύμη, του εξομολογήθηκε, του μίλησε», πρόσθεσε, επίσης.