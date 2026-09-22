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Θεσσαλονίκη: ΙΧ ανετράπη στον Περιφερειακό και κατέληξε στο εργοτάξιο του Flyover – Δείτε βίντεο

Αρχείου
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένα Ι.Χ. ανετράπη στο ύψος των Μετεώρων. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε ο 70χρονος οδηγός.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιοχής.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, ένα επιβατικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη, καταλήγοντας μέσα στον χώρο του εργοταξίου του Flyover, στο ύψος των Μετεώρων.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο οδηγός του οχήματος, ένας άνδρας 70 ετών, βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάστηκε η μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Στην περιοχή προκλήθηκαν μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Θεσσαλονίκη Τροχαίο ατύχημα

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