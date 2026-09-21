Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαμε να τον βοηθήσουμε”

Για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, αλλά και για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Βέρτης στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

«Και μόνο που η αγάπη σου γίνεται επάγγελμα, αυτό είναι επιτυχία. Όσο μεγαλώνει αυτό το πράγμα, όσο αρχίζεις και πουλάς μουσική και γίνεσαι πιο γνωστός, εκεί δημιουργείται μια υποχρέωση.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν έχουν κάποιες απαιτήσεις από εσένα, οπότε πρέπει να μην τους απογοητεύεις. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί, με στηρίζει, τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια, πουλάνε αυτά τα τραγούδια», είπε αρχικά ο Νίκος Βέρτης.

Αναφερόμενος στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε: «Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο».

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ γιατί εγώ τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε το δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά.

Εγώ πήγαινα στα μαγαζιά που τραγουδούσε ο Γιώργος και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει και περνούσα πολύ καλά και λέω τώρα πού θα πάω τώρα; Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Εκεί χαλάρωνα, διασκέδαζα. Έβγαινε στη σκηνή πάνω και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Νίκος Βέρτης.