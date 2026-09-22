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Ο Γιώργος Σαμπάνης ξέσπασε σε δάκρυα για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου

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THESTIVAL TEAM

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Ο Γιώργος Σαμπάνης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ξέσπασε σε δάκρυα, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη προλάβαμε να κάνουμε 22 τραγούδια. Ήταν ένα πλάσμα που είχε τα στοιχεία για να φτιάξει ένα μουσικό πλανήτη, με σπάνια χροιά», είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο Γιώργος Σαμπάνης πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ποτέ δεν τραγούδησε τραγούδια που δεν ήθελε να πει. Όσα τραγούδια του έγραψα, παρουσιάζουν τον ίδιο. Ήταν η πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα.


Μου αφήνει ένα καλλιτεχνικό κενό μέσα μου. Ακόμα κι αν σκεφτώ την προσωπικότητά του και γράψω ένα τραγούδι, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να το τραγουδήσει».


Κλείνοντας, ο Γιώργος Σαμπάνης είπε: «Ο Γιώργος “έφυγε” νωρίς για τους ανθρώπους, πίστευε πολύ και έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του. Έχω τραγούδια στο συρτάρι που θα μπορούσε να ερμηνεύσει ο Γιώργος και να κάνει επιτυχία για τέσσερις ζωές. Κάποια από αυτά δεν θα τα δώσω σε άλλον».

Γιώργος Σαμπάνης

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