Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που “φέσωνε” το Δημόσιο

Κακουργηματικές διώξεις άσκησε η εισαγγελέας στους πέντε συλληφθέντες που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που “φέσωνε” το Δημόσιο με εικονικές εταιρείες, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Μετά την άσκηση των διώξεων παραπέμφθηκαν στις ανακριτικές Αρχές προκειμένου να απολογηθούν.