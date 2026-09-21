Μπέος: Ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ

Το δικό του σχόλιο για τη διαιτησία της αναμέτρησης του ΝΠΣ Βόλου με την ΑΕΚ έκανε μιλώντας στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Στη Σέντρα», ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος.

Αρχικά ανέφερε: «Η αντίδρασή μου ήταν η αίσθηση της αδικίας, όχι εις βάρος της ομάδας μόνο, αλλά εις βάρος του ποδοσφαίρου. Είναι ντροπή για την ελληνική διαιτησία και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα το πάω μέχρι τέλους, δεν θα το αφήσω έτσι».

Σημειώνοντας εν συνεχεία: «Ετοιμάζω μήνυση και θα πάει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ώστε να εξεταστεί ενδεχόμενη συμμετοχή τους στον παράνομο στοιχηματισμό. Κάποιος φώναξε στον Γιόβιτς στα σέρβικα, “πέσε θα πάρεις πέναλτι”, αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω, είναι ντροπή για έναν παίκτη που κοσμούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο με την παρουσία του».

Για τη θέση του Νίκολιτς: «Τι να πει ο Νίκολιτς; Ότι ο ποδοσφαιριστής του είναι Μίκι Μάους; Δεν έχω πρόβλημα από τον Νίκολιτς, θα υπερασπιστεί δημόσια την ομάδα του και τον παίκτη του. Όλοι είδαν ότι δεν ήταν πέναλτι και το είπαν σε όλα τα κανάλια. Μου θύμισε τις βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής. Ο Νίκολιτς μου είπε προσωπικά, όταν συναντηθήκαμε στα αποδυτήρια, ότι δεν ήταν πέναλτι, αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ».

Ο Αχιλλέας Μπέος αποκάλυψε ακόμη τα εξής: «Θα επισκεφθώ τον Μάκη Γκαγκάτση στην ΕΠΟ τις επόμενες ώρες. Ο ίδιος έκανε λάθος με τις εκλογές της Super League, αλλά το αφήνω πίσω προς στιγμήν. Εγώ θεωρώ πως έχουν ηθική υποχρέωση να τεθούν εκτός πινάκων οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Θα πρέπει ο Λανουά, ως ένας ανεξάρτητος αρχιδιαιτητής να τους θέσει εκτός πινάκων, γιατί έχω αρχίσει να αμφιβάλλω και για τον ίδιο».

Τονίζοντας: «Γιατί δεν τον φώναξε ο Τζήλος; Υπάρχει δόλος για εμένα, είναι η σφαγή των αμνών, είναι μεγάλη ντροπή».

Τέλος, ανέφερε: «Αυτό το ποδόσφαιρο δεν μου ταιριάζει, θέλω να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να παραχωρηθεί η ομάδα και να αφοσιωθώ στην πόλη μου».