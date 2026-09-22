Το Ιράν στέλνει σήμα για το Ορμούζ: “Μπορούμε να ξανανοίξουμε τα Στενά σε επτά μέρες αν οι ΗΠΑ σταματήσουν την πίεση”

Το Ιράν μπορεί να επαναφέρει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, μετά τις προειδοποιήσεις του ιρανικού στρατού ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη στήριξη χωρών της περιοχής.

Την Κυριακή, η κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν νέα στρατιωτική δράση και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση θα προκαλέσει ιρανική απάντηση «χωρίς περιορισμούς και υπολογισμούς».

Η Τεχεράνη ζητά επίσημη δέσμευση για διπλωματική λύση

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει πρώτα να δηλώσει επίσημα ότι επιθυμεί διπλωματική επίλυση της κρίσης και στη συνέχεια να συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ανακοινώσουν ότι θέλουν να επιλύσουν το ζήτημα διπλωματικά, να το κάνουν επίσημο και στη συνέχεια να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη έχει πλήρη εξουσιοδότηση να επαναφέρει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πεζεσκιάν στη Νέα Υόρκη χωρίς συνάντηση με Τραμπ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε την Τρίτη από την Τεχεράνη με προορισμό τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο Ιρανό αξιωματούχο, δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Τεχεράνη, πάντως, υποστηρίζει ότι οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μπορούν να συζητηθούν στη Νέα Υόρκη μέσω μεσολαβητών. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η ιρανική πρόταση μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα καλωσόριζε την επανέναρξη των συνομιλιών εφόσον η Ουάσινγκτον προχωρήσει σε «συγκεκριμένα βήματα».

Ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μιλήσει το βράδυ της Τρίτης στην έναρξη της «Διάσκεψης των Ηγετών» της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του θα αναφερθεί στον πόλεμο με το Ιράν και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε νέα απειλή προς τις ΗΠΑ.

Σε τελετή προς τιμήν βετεράνων του πολέμου Ιράν–Ιράκ, δήλωσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν οποιονδήποτε στόχο. «Στα πρώτα χρόνια δεν μας πουλούσαν ούτε έναν πύραυλο και το πυροβολικό μας έφτανε μόλις τα 14-15 χιλιόμετρα. Σήμερα μπορούμε να επιτεθούμε με τους πυραύλους μας χωρίς περιορισμό και σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε», ανέφερε.