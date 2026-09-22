ΑΑΔΕ: Ποιοι απαλλάσσονται από τη δήλωση για timologio και myDATAapp – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

Η έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων είναι πλέον γεγονός από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε περίπτωση χρήσης των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp.

Συγκεκριμένα, με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» απαιτείται σε μια σειρά περιπτώσεις.

α) Για την παροχή κινήτρων λόγω πρόωρης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης , κατά το διάστημα που αυτά ίσχυαν.

, κατά το διάστημα που αυτά ίσχυαν. β) Για τη δυνατότητα σταδιακής συμμόρφωσης των υπόχρεων οντοτήτων, με παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης παραστατικών.

Τι ισχύει από την 1η Οκτωβρίου

Η υποβολή της δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία την 12η Οκτωβρίου 2026, απαιτείται πλέον αποκλειστικά από επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1.000.000 ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν χρήση της περιόδου προσαρμογής, από 1/10/2026 έως 31/12/2026, και να συνεχίσουν παράλληλα να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και με τους υφιστάμενους τρόπους.

Αν, από 1/10/2026, οι επιχειρήσεις εκδίδουν αποκλειστικά τα τιμολόγιά τους μέσω των εφαρμογών timologio ή myDATAapp, δεν απαιτείται η υποβολή «Δήλωσης Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ τα παραπάνω αφορούν την υποβολή δήλωσης σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp και δεν επηρεάζουν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις υποχρεώσεις και τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών εσόδων στις συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές, δηλαδή στις λιανικές συναλλαγές.

Πώς υποβάλετε τη δήλωση

Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές>Φορολογικές Υπηρεσίες>myDATA>Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: