Μαρινάκης: Παλιό κόλπο του Τσίπρα να λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος – Είχε αυξήσει τους φόρους σε όλα τα καύσιμα

Απάντηση σε όσα πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων το πρωί της Τρίτης έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας με σκωπτικό ύφος στον ΣΚΑΪ «όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο Τσίπρας να τα βάλει σε μια σειρά κα να λύσει τα προβλήματα και των Ευρωπαίων».

«Είναι παλιό κόλπο του να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά από τότε που έπιασε το 2015, είναι ότι ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, «αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του Τσίπρα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε τότε μαζί του για να μην θυμάται όσα είπαν;».

Στη συνέχεια, δε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία «ο κ. Τσίπρας ως κυβέρνηση αύξησε τον ΕΦΚ και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά χίλια λίτρα, και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης στα 410 ευρώ ανά χίλια λίτρα, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 στα 410 ευρώ, στο υγραέριο κίνησης από τα 330 στα 430 ευρώ, στο ντίζελ κίνησης από τα 330 στα 410 ευρώ. Επιπλέον των αυξήσεων αυτών, αύξησε και τον ΦΠΑ. Άρα ο κ. Τσίπρας κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά τον τόπο».

«Εμείς σε μια χώρα που μας είχε συνηθίσει στα λόγια να φορολογεί τον πλούτο και με πατριωτικούς φόρους της πλάκας για να τα δίνει στους φτωχούς που δεν το έκανε, είμαστε η μοναδική κυβέρνηση που φορολόγησε τα υπερκέρδη διυλιστηρίων και εταιρειών παροχής ενέργειας και είναι η 3 ως προς το ΑΕΠ για στήριξη πολιτών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μειώσει – με αυτούς που θα μειωθούν το 2027 – συνολικά 91 φορολογικούς συντελεστές μεταξύ των οποίων και 25 έμμεσοι φόροι» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μαρινάκης

Σημείωσε, επίσης, ότι «έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητάν παραπάνω όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν, δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες. Προφανώς μπορούμε αν θέλουμε να ρίξουμε τον ΕΦΚ, δεν είπε κανείς ότι θέλει άδεια σε αυτό. Σε τι χρειάζεται άδεια; Να μπορεί αν θέλει η κυβέρνηση να πάρει έκτακτα μέτρα να εξαιρεθεί από την οροφή δαπανών. Αυτή τη στιγμή έχει ταβανιάσει σε αυτό η Ελλάδα.

«Έστω ότι πάμε να υιοθετήσουμε τις προτάσεις Τσίπρα και Ανδρουλάκη… Ετησίως το κράτος εισπράττει 42 δισ ευρώ από τον ΕΦΚ. Όποιος τον μειώσει πρέπει να πει από πού θα βρεθούν τα χρήματα που θα χαθούν. Εμείς επεξεργαζόμαστε σχέδιο μέτρων με παρεμβάσεις που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια. Ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης να πάμε όσο πιο κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Αυτοί που λένε ότι τα ποσά που δίνεται για πρόωρη αποπληρωμή δόσεων δώστε τα σε παροχές είτε αγνοούν είτε κάνουν ότι δεν ξέρουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Κληθείς, τέλος, να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Αυλωνίτη χθες, Δευτέρα, που μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Μαρινάκης είπε «όταν επιλέγει ο κ. Ανδρουλάκης έναν πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και στον Κασσελάκη, γιατί υπάρχει έκπληξη στο ΠΑΣΟΚ όταν εκείνος λέει να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο σπίτι του και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Θέτω επομένως το ερώτημα στο ΠΑΣΟΚ: Πώς συμβαδίζει όσα λέει με τοποθετήσεις ανθρώπων για την Κωνσταντοπούλου που το 2015 ήθελε να μας πάει στη δραχμή;».