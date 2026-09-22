Κύπρος: Βρετανός θα δικαστεί για τον θάνατο του 2χρονου γιου του που έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου

Ενώπιον του δικαστηρίου στην Κύπρο αναμένεται να παρουσιαστεί 37χρονος Βρετανός, κατηγορούμενος ότι προκάλεσε «από αμέλεια, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη ενέργεια» τον θάνατο του μόλις δύο ετών γιου του, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου στον τέταρτο όροφο.

Ο άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, βρισκόταν με την οικογένειά του στην Πάφο για διακοπές, όταν στις 12 Ιουλίου σημειώθηκε η τραγωδία, την πρώτη κιόλας ημέρα της παραμονής τους στο νησί.

Δέκα εβδομάδες μετά τον θάνατο του παιδιού, ο 37χρονος, στέλεχος στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, προκειμένου να απαντήσει στην κατηγορία που μέχρι πρόσφατα ήλπιζε ότι θα αποσυρθεί.

«Η απογοήτευση του πελάτη μου είναι προφανής. Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας να απορρίψει το αίτημα για τερματισμό της διαδικασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Η οικογένεια είχε απευθύνει έκκληση στον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, ζητώντας να παρέμβει ώστε να σταματήσει η ποινική διαδικασία, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση στην οποία η συνέχιση της υπόθεσης δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

«Υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες, δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της ποινικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον», είχε αναφέρει ο Αλεξάνδρου. «Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι η ευημερία της οικογένειας και η προσπάθειά της να ανακάμψει».

Ο πατέρας είχε εμφανιστεί εμφανώς συντετριμμένος ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου τον Ιούλιο, όταν του απαγγέλθηκε επισήμως η κατηγορία.

Είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ, ώστε να επιστρέψει στη Βρετανία και να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του τον Αύγουστο. Ωστόσο, υπό την απειλή διαδικασίας έκδοσης, υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Κύπρο και να παραδώσει το διαβατήριό του έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η θέση των κυπριακών αρχών

Η απόφαση των αρχών να συνεχίσουν την ποινική διαδικασία έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία της περασμένης εβδομάδας, οι κρατικοί εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αναγνωρίζει τη βαθιά οδύνη του πατέρα, υποστήριξαν όμως ότι η συνέχιση της υπόθεσης επιβάλλεται για λόγους «δημοσίου συμφέροντος».

Σε περίπτωση καταδίκης, ο κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες εργάζεται στον τραπεζικό τομέα σε μία από τις τέσσερις μεγάλες εταιρείες λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα έτη.

Πλέον βρίσκεται ενώπιον μιας εξαιρετικά δύσκολης επιλογής: είτε να δηλώσει αθώος, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δίκη που ενδέχεται να διαρκέσει μήνες, είτε να δηλώσει ένοχος, ελπίζοντας ότι το δικαστήριο θα λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα ελαφρυντικά κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Σε περίπτωση δίκης, η οικογένεια θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη και ιδιαίτερα φορτισμένη δικαστική διαδικασία, ενώ ο πατέρας εξακολουθεί να πενθεί τον γιο του.

«Θα πρέπει να καθίσω μαζί του, να του εξηγήσω τη διαδικασία, να του εξηγήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Η μοιραία πτώση

Το παιδί, το οποίο θα γινόταν τριών ετών την περασμένη εβδομάδα, έπεσε από παράθυρο στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου King Evelthon, στην περιοχή Χλώρακα, στα παράλια της Πάφου.

Σύμφωνα με τον πατέρα, είχε τοποθετήσει το παιδί στο περβάζι ενός παραθύρου, σε διάδρομο που οδηγούσε προς το ασανσέρ, όπου επρόκειτο να μεταβούν συγγενείς της οικογένειας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί πως το παράθυρο ήταν ανοιχτό.

Το παιδί έπεσε προς τα πίσω και προσέκρουσε σε βεράντα, περίπου 10 μέτρα κάτω από το σημείο της πτώσης, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρα κρανιοεγκεφαλικά τραύματα.

Ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Κύπρο, μια χώρα της οποίας η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σχολιαστές των κυπριακών μέσων ενημέρωσης αλλά και διπλωματικές πηγές έχουν εκφράσει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Κανείς δεν ρώτησε γιατί το παράθυρο δεν είχε προστατευτικά κάγκελα», ανέφερε διπλωμάτης που υπηρετεί στη Λευκωσία, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Είναι παράδοξο να δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στο να αντιμετωπίζεται ο πατέρας ως εγκληματίας και τόσο μικρή στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί», πρόσθεσε.

«Γιατί υπήρχε εξαρχής ένα τέτοιο παράθυρο και γιατί ήταν ανοιχτό; Σε μια χώρα όπου οι άδειες για την κατασκευή ξενοδοχείων συχνά αντιμετωπίζονται με μεγάλη ελαστικότητα, αυτά είναι ερωτήματα που δεν θα πρέπει να αγνοηθούν», υποστήριξε.

Η εφημερίδα Cyprus Mail εξέφρασε αντίστοιχους προβληματισμούς σε πρόσφατο editorial, με αφορμή και άλλη υπόθεση θανάτου παιδιού. Σε εκείνο το περιστατικό, ένα τρίχρονο αγόρι, παιδί Αφρικανών μεταναστών, έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον έκτο όροφο στη Λευκωσία.

Όπως και στην υπόθεση του Βρετανού, οι γονείς του παιδιού είχαν κρατηθεί για αρκετές ημέρες, προτού τελικά αφεθούν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Πηγή: newsbomb.gr