Θεσσαλονίκη: Ημιβύθιση τουριστικού σκάφους στη μαρίνα Καλαμαριάς

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, καθώς τουριστικό σκάφος ημιβυθίστηκε σε προβλήτα μαρίνας στην Καλαμαριά.

Σύμφωνα με το λιμενικό, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για περιστατικό ημιβύθισης ενός επιβατηγού – τουριστικού (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοίου, το οποίο ελλιμενιζόταν χωρίς επιβαίνοντες σε προβλήτα μαρίνας του Δήμου Καλαμαριάς.

Άμεσα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης μετέβησαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι το πλοίο είχε ημιβυθιστεί, ενώ παράλληλα ποντίστηκε πλωτό φράγμα πέριξ του Ε/Γ – Τ/Ρ, για την αποφυγή εξάπλωσης ρύπανσης από πετρελαιοειδή. Τέλος, ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους, για την άμεση ανέλκυσή του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.