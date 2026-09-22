Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου

Δύο εβδομάδες μετά τον αιφνιδιαστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, έκανε μία σύντομη δήλωση για τη σοκαριστική εξέλιξη.

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», είπε στην εκπομπή του Alpha, «Super Κατερίνα».

Δηλώσεις έκανε χθες και η αδερφή του, Μαρία, η οποία στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 ανέφερε: «Ήταν άδικο αυτό για τον Γιώργο. Έφυγε τσάμπα ο αδελφός μου».

Η Μαρία Μαζωνάκη αποκάλυψε πως δεν γνώριζε ότι ο αδελφός της υποβαλλόταν στις συγκεκριμένες θεραπείες.

Σε ερώτηση αν γνώριζε για αυτές, απάντησε: «Όχι, όχι», εξηγώντας πως η ίδια και η οικογένεια ενημερώνονται για τους γιατρούς και τις πρακτικές τους μέσα από όσα βλέπουν να έρχονται στο φως τις τελευταίες ημέρες.

Αναφερόμενη στη Δικαιοσύνη και στην ποινική μεταχείριση των γιατρών που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, ήταν ξεκάθαρη: «Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για τη μνήμη του».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε να πεθάνει μόνος του, απάντησε καταφατικά. Η ίδια διευκρίνισε πως η οικογένεια δεν αισθάνεται οργή, αλλά βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε μουδιασμένοι. Δεν είμαστε οργισμένοι», είπε.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι, σύμφωνα με τη Μαρία Μαζωνάκη, η κατάσταση των γονιών της, οι οποίοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν όσα έχουν συμβεί.

Η απάντηση σε όσους κατηγορούν την οικογένεια

Η Μαρία Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί δημόσια και αποδίδουν ευθύνες στην οικογένεια για την κατάσταση του τραγουδιστή.

«Δεν πειράζει. Έχω πει ότι τα λένε όλα από αγάπη για τον Γιώργο και εμένα αυτό με συγκινεί, ακόμα και αν είναι εις βάρος μας αυτά που λένε», απάντησε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αλήθεια για όσα συνέβησαν θα αποκαλυφθεί.

«Πιστεύω πως ναι», είπε όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι θα βγει η αλήθεια για όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο.