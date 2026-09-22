Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία μαθητών και γονέων για το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά – “Επιτακτική ανάγκη να γίνει σχολείο, δεν υπάρχει δεύτερη λύση”

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το αίτημα να κηρυχθεί το παλιό κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά ως διατηρητέο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Μαθητές, γονείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης (22/9) συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία του Λαγκαδά, για να διαμαρτυρηθούν για το ζήτημα που δημιουργηθεί. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης, ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα της σχολικής στέγης.

Σημειώνεται πως η διαμαρτυρία έγινε λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο εξέτασε το αίτημα χαρακτηρισμού του παλιού σχολικού συγκροτήματος ως διατηρητέου. Η συνεδρίαση που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε χωρίς οριστική απόφαση, με την υπόθεση να παίρνει νέα παράταση.

Από το 2021 το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι σφραγισμένο λόγω στατικής ανεπάρκειας, που αποτυπώθηκε σε μελέτη μηχανικών στατικής, με χαρακτηριστική την υποχώρηση οροφής, ανιούσα υγρασία στους τοίχους και πολύ βασικό καθίζηση του δαπέδου κατά 3 cm που εξελίσσεται ακόμη.

Ο δήμος Λαγκαδά έχει συμβασιοποιήσει τον Μάιο 2026 με ανάδοχο, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 8.870.000€ από την Π.Κ.Μ που προβλέπει ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος & εκπνέει τον 12/2028. Βάσει του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δεν υπάρχει άλλος οικοπεδικός χώρος για ανέγερση Γυμνασίου στον Λαγκαδά. Οι μαθητές από το 2021 στεγάζονται σε kiBo αίθουσες που τοποθετήθηκαν στον αύλειο χώρο στο Κολχικο και μεταφέρονται με λεωφορεία.

«Πρόταση να συνυπάρξουν μνημείο και σχολείο»

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου βρέθηκε στο πλευρό των μαθητών και των γονεών και τόνισε πως «ενώνουμε τις φωνές καθώς ο σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά υφίσταται αλλά θα πρέπει τον ίδιο σεβασμό να δείξουμε για την ανάγκη των παιδιών και την ανάγκη για στέγαση σε σύγχρονα σχολεία, ασφαλή που εξασφαλίζουν όλες τις συνθήκες που πρέπει να έχει ένα παιδί το 2026». Επίσης, πρόσθεσε ότι «ο Δήμος Λαγκαδά έχει μεριμνήσει για τα πάντα, είμαστε έτοιμοι, υπάρχει ανάδοχος, περιμένουμε τη σοφότερη απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Βρέθηκα στη συνεδρίαση και ως δήμαρχος λειτούργησα θεσμικά. Είχαμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε όλες τις απόψεις μας και κατά τη γνώμη των Τεχνικών Συμβούλων δεν χαρακτηριστεί μέχρι στιγμής μνημείο και το αποτυπώσαμε. Επειδή η ανάγκη για σχολική στέγη είναι τεράστια, έχουμε υποβάλει και ένα δεύτερο ενδεχόμενο όπου θα μπορέσουν να συνυπάρξουν μνημείο και σχολείο αλλά πρέπει όλο αυτό να υιοθετηθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο των Νεωτέρων Μνημείων».

«Επιτακτική ανάγκη να γίνει το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά»

Για το ζήτημα μίλησε και η Αργυρώ Σοφιανού, Πολιτικός Μηχανικών και γονέας τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή στον Λαγκαδά. Τα παιδιά μας κάθε μέρα διανύουν έναν δρόμο 7 χλμ με λεωφορεία του ΚΤΕΛ με μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και με κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί έχουν γίνει πολλά ατυχήματα, για να φιλοξενηθούν σε προκατασκευασμένες αίθουσες σε ένα άλλο σχολείο, σε ένα προαύλιο που το μοιράζονται, σε τουαλέτες που της μοιράζονται με άλλα δύο σχολεία, ενώ θα μπορούσαν να είναι εδώ στην πόλη τους χωρίς αυτές τις μετακινήσεις και χωρίς τον κίνδυνο της ζωής τους σε καθημερινή βάση. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά γιατί δεν υπάρχει δεύτερη λύση. Τα παιδιά μας πρέπει να πηγαίνουν σχολείο στο μέρος τους».

Και πρόσθεσε πως «η μελέτη έχει γίνει ο ανάδοχος έχει βρεθεί, περιμένουμε να βγει απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων για το αν θα κηρυχθεί μνημείο ή όχι, ναι μεν το σχεδίασαν δύο αρχιτέκτονες που έχουν φήμη από εκεί και πέρα και οι ίδιοι οι δημιουργοί του και έχουν πει ότι το κτίριο δεν έγινε όπως το είχαν σχεδιάσει αυτοί, δεν συμμετείχαν στην επίβλεψη και πολλά πράγματα έγιναν διαφορετικά και οι ίδιοι είχαν διαφωνίσει με τον τρόπο κατασκευής του. Εμείς σήμερα έχουμε ένα κτίριο που είτε κηρυχθεί μνημείο είτε όχι, παραμένει ένα κουφάρι στην πόλη του Λαγκαδά που αποτελεί εστία μόλυνσης και παραβατικότητας και δυστυχώς έτσι θα μείνει τα υπόλοιπα χρόνια αν κηρυχθεί μνημείο και δεν βρεθούν χρήματα για την υποστύλωση και επανάχρησή του γιατί δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα των κτιρίων που κηρύσσονται διατηρητέα στην Ελλάδα».