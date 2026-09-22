Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: Να γίνει έρευνα για την πυρόσφαιρα, είχαμε χημικά εγκαύματα που δεν ελέγχθηκαν

Στην αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, στην ανάκριση αλλά και σε ενδείξεις για χημικά εγκαύματα αναφέρθηκε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, κατά την κατάθεσή της στη δίκη στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, απαντώντας σε ερωτήσεις, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι υπήρχαν χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν, επικαλούμενη και όσα είχαν αναφερθεί σε καταθέσεις. «Φαίνεται πως είχαμε και χημικά εγκαύματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Έλεγαν στις καταθέσεις ότι ο αέρας μας έκαιγε τα μάτια. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Γιατί βλέπει. Δεν είναι χαζός».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία περιέγραψε, κλαίγοντας, τη στιγμή που άνοιξε το φέρετρο της κόρης της και όσα, όπως είπε, διαπίστωσε αργότερα διαβάζοντας τα στοιχεία.

«Όταν άνοιξα το φέρετρο είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο οστό. Και βλέπω στη μέση μια άσπρη σακούλα την άνοιξα για να ακουμπήσω ότι είχε μείνει και σε αυτή τη διαδικασία κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια, κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα. Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία δεν αναφερόταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι ζήτησα έλεγχο DNA. Η αιτία θανάτου είναι η απανθράκωση που είναι απαράδεκτη». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου απαγορεύτηκε η εκταφή. Υπάρχει λόγος».

Νωρίτερα στην κατάθεσή της, η Μαρία Καρυστιανού είχε αναφερθεί στο «μπάζωμα» και στην αλλοίωση του χώρου, κάνοντας λόγο για φωτογραφίες με εκσκαφείς. «Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι το μπάζωμα. Η αλλοίωση του χώρου ενός εγκλήματος. Έχουμε φωτογραφίες με εκσκαφείς που αλλοίωναν τον χώρο. Όταν πήγα στον εισαγγελέα για να τον ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να μπαίνει τσιμέντο σε έναν χώρο εγκλήματος. Για να μου απαντήσει πως τρεις μέρες μετά να μπει σε λειτουργία η γραμμή. Τον ρώτησα έχετε πάει στον χώρο να τον δείτε. Όχι, μου είπε τότε πως δώσατε άδεια να γίνει ό,τι έγινε. Σε τρεις μέρες τελείωσε η έρευνα. Θέλουν το γκαζόν να το κάνουν τσιμέντο. Μου είπε ο δικαστικός ότι μου το είπαν τηλεφωνικά», είπε κλαίγοντας. «Θέλω να υπάρχει μια δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της», πρόσθεσε.

Η μητέρα της Μάρθης αναφέρθηκε και σε όσα, όπως κατέθεσε, είχε ακούσει από ανακριτή για τον θάνατο της κόρης της. «Άκουσα ένα ανακριτή να μου λέει πως το παιδί μου πέθανε ακαριαία. Να μας λέει για ξυλόλια και τουλόλια. Να αμαυρώνουν τη μνήμη των παιδιών μας ότι δήθεν είναι θεωρίες συνωμοσίας».

Τι είπε για την ανάκριση και την πυρόσφαιρα

Στην κατάθεσή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον κ. Μπακαΐμη, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η ανάκριση.

«Ο κ. Μπακαΐμης μας έλεγε πως δεν το πιστεύω και η έκρηξη έγινε από έλαια σιλικόνης. Η δουλειά του ανακριτή δεν είναι να κάνει έρευνα. Δυόμισι χρόνια περιμέναμε. 18 μήνες μετά ήρθε το πόρισμα Καρώνη. Έκλεισε την ανάκριση χωρίς να έχουμε απαντήσεις. Γιατί ο κ. Μπακαΐμης εκτελεί εντολές Μητσοτάκη. Είναι όλα παράνομα. Τα έκανε ένας δικαστικός λειτουργός».

Ζήτησε παράλληλα από το δικαστήριο να διερευνήσει το ζήτημα της πυρόσφαιρας. «Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει έρευνα για το θέμα της πυρόσφαιρας. Να δώσει απαντήσεις σε εμάς που δεν τρώμε το παραμύθι με τα έλαια σιλικόνης».

Κατά την κατάθεσή της είπε ακόμη ότι απουσίαζε μεγάλο μέρος από το υλικό ηχητικών και βίντεο, ενώ άφησε αιχμές για την κατεύθυνση της ανάκρισης σε σχέση με τον Κώστα Καραμανλή. «Είδαμε ότι απουσίαζε τεράστιο υλικό ηχητικών και βίντεο».

Τέλος, αναφέρθηκε στον κ. Αγοραστό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λογοδοτήσει κανείς για όσα συνέβησαν στον χώρο μετά το δυστύχημα. «Ο κ. Αγοραστός που μπάζωσε τον χώρο με εταιρείες που συστήθηκαν μετά. Κανένας δεν έχει λογοδοτήσει για αυτά. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία εμπιστοσύνη. Το έγκλημα των Τεμπών είναι ένα έγκλημα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και σήμερα δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος».