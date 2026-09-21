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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονος Τούρκος διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου, διεθνώς διωκόμενου με ερυθρά αγγελία της INTERPOL προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σήμερα, Δευτέρα (21/9), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω διώκεται από τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών που του επιβλήθηκε για διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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