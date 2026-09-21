Ηγουμενίτσα: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης – Νοσηλεύεται φρουρούμενος

Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης πήρε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της εικοσιπεντάχρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 27χρονος επικαλέστηκε οικονομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές τον διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης, ενώ στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, μετέβησαν αργά το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια (Stedon) που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του μητρώο. Ωστόσο, είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών. Πιο πρόσφατα, το 2024, είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.