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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: 25χρονος έκανε οκτώ διαρρήξεις από την αρχή του έτους – “Άνοιγε” ΙΧ και καταστήματα και τα ξάφριζε

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 5 απόπειρες, που έγιναν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, σε διάφορες περιοχές των Σερρών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 25χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ερεύνα, ο προαναφερόμενος άνδρας διέπραξε το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 σε διάφορες περιοχές των Σερρών:

  • 8 διαρρήξεις καταστημάτων, όπου σε 5 από αυτά αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.478,52 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας 500 ευρώ και
  • 5 διαρρήξεις αυτοκίνητων, όπου σε 3 από αυτά αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο, 1 κάρτα τραπέζης, το κλειδί ενός αυτοκινήτου, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος “χτυπούσε” σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και σε βενζινάδικα τόσο στην πόλη των Σερρών όσο και σε χωριά έξω από αυτή.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Σέρρες

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