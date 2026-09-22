Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή

Η Αργεντινή κινείται στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το Last Dance του με την εθνική ομάδα.

Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα της Αργεντινής με το Μπενίν, ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Αλμπισελέστε.

Το Last Dance του 39χρονου Αργεντινού θρύλου θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μέσι δείχνει την ιστορική φανέλα της Αργεντινής, συνοδεύοντας το video με την εξής φράση: “Ένας τελευταίος αγώνας, μία φανέλα για μία ζωή”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Pulga πήρε την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 τον Ιούλιου.

Με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι μετράει 125 γκολ και 68 ασίστ σε 207 συμμετοχές, όντας ο κορυφαίος σε γκολ και ασίστ στην ιστορία της Αργεντινής.

Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση Μουντιάλ, Copa America, Finalissima και έχει συμμετοχή και σε δύο χαμένους τελικούς Μουντιάλ και Coppa America.