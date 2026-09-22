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Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή

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Η Αργεντινή κινείται στους ρυθμούς του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετράει αντίστροφα για το Last Dance του με την εθνική ομάδα.

Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα της Αργεντινής με το Μπενίν, ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με την Αλμπισελέστε.

Το Last Dance του 39χρονου Αργεντινού θρύλου θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μέσι δείχνει την ιστορική φανέλα της Αργεντινής, συνοδεύοντας το video με την εξής φράση: “Ένας τελευταίος αγώνας, μία φανέλα για μία ζωή”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Pulga πήρε την απόφαση να κρεμάσει τη φανέλα του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 τον Ιούλιου.

Με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι μετράει 125 γκολ και 68 ασίστ σε 207 συμμετοχές, όντας ο κορυφαίος σε γκολ και ασίστ στην ιστορία της Αργεντινής.

Παράλληλα, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση Μουντιάλ, Copa America, Finalissima και έχει συμμετοχή και σε δύο χαμένους τελικούς Μουντιάλ και Coppa America.

Λιονέλ Μέσι

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