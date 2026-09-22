Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) στη θαλάσσια περιοχή του Μαραθίου, στο Ακρωτήρι Χανίων, όταν 22χρονος Γερμανός τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για περιστατικό τραυματισμού στη θαλάσσια περιοχή.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο 22χρονος, ενώ βρισκόταν στον κόλπο Λουτρακίου, τραυματίστηκε στο αυτί στην προσπάθειά του να ανέβει στη βραχώδη ακτή.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.