Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ, στο Δουβλίνο, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. Κεντρικά ζητήματα που εξετάστηκαν στο Συμβούλιο ήταν η ενεργειακή κρίση και η οδική ασφάλεια.

Ο κ. Τζιτζικώστας σε δηλώσεις του, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών, χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και επισήμανε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή, τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου, όσο και στις τιμές, αλλά και την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα. Τα μακροπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό των ενεργειακών εξαρτήσεων, ειδικά στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συνεργασία με εναλλακτικούς και αξιόπιστους εταίρους, αλλά και προώθηση της καινοτομίας. Στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις, επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ηλεκτροκίνηση, αύξηση της χρήσης αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών, αποτελούν προτεραιότητες. Όμως πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εάν μάλιστα η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών, ώστε να λάβουμε επείγοντα μέτρα», τόνισε ο Επίτροπος.

Για την οδική ασφάλεια ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε απαράδεκτη την απώλεια 20.000 ανθρώπων στους ευρωπαϊκούς δρόμους κάθε χρόνο και υπογράμμισε ότι «η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση στο μισό των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα έως το 2030, σε σύγκριση με το 2019, όμως εκτός των 20.000 θανάτων ετησίως, έως και πέντε φορές περισσότεροι άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά και αλλάζει όλη η ζωή τους. Οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων, προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες για σημαντική μείωση των ατυχημάτων. Πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε πλήρως. Είμαι ικανοποιημένος που 18 κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν την πρότασή μου για δοκιμές ευρείας κλίμακας στους δρόμους της Ευρώπης για τα οχήματα αυτά και ακολουθούν και άλλα. Η οδική ασφάλεια θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τα οχήματα, οι υποδομές, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι χρήστες του οδικού δικτύου».