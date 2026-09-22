Ρόδος: Νεκρός 54χρονος πατέρας δύο παιδιών σε ξενοδοχείο κοντά στη Λίνδο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 54χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, το βράδυ της Δευτέρας, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο.

Τον άνδρα, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, βρήκε συγγενικό του πρόσωπο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου του 54χρονου.