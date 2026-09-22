Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν ξεναγήσεις στη Β’ Δημοτική Κοινότητα

Η Β’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί και φέτος δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις, σε σημεία και γειτονιές της, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Οι περιπατητικές ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από διπλωματούχους ξεναγούς και η διάρκεια τους είναι 3,5 ώρες.

Διαδρομή ξενάγησης: (αφετηρία) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, πάρκο Ιβάνωφ, Πάρκο των Εθνών, δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 10:30 π.μ., έχοντας ως αφετηρία τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα (Μοναστηρίου 93), από τις 21/09/2026 έως τις 25/09/2026 στο τηλέφωνο 2313 318553 και ώρες 09.00 – 14:00, δηλώνοντας όνομα, τηλέφωνο και email.

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να λάβουν μέρος 30 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.