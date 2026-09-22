Αναστασία Παντούση: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να αφαιρέσω μια ρυτίδα που έχει εμφανιστεί επειδή μεγαλώνω

Με αφορμή τον νέο πρωταγωνιστικό της ρόλο στο “Κρίνο και αγκάθι” του ΑΝΤ1, η Αναστασία Παντούση έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε πολλά, δε, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για τους τρόπους με τους οποίους επιλέγει να φορτίζεται στην καθημερινότητα της αλλά και για τη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με την εικόνα της.

Μέσα σε αυτό το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, πως καταφέρνεις να αποφορτίζεσαι στην καθημερινότητα σου;

Δεν ξέρω. Συνήθως, αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι να γυρίζω σπίτι. Μετά από μια τόσο γεμάτη ημέρα, θέλω απλώς να υπάρχει ησυχία, να φάω το φαγητό μου και να πιω ένα ποτήρι κρασί. Και γενικά, θα σου πω κάτι λίγο περίεργο. Μέσα στη δουλειά βρίσκω κι εγώ στιγμές αποφόρτισης.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλό κλίμα. Όταν υπάρχει όμορφη ατμόσφαιρα στη δουλειά, αυτές οι μικρές στιγμές μού δίνουν δύναμη. Οπότε κάπως υπάρχει μια ισορροπία. Φυσικά, όταν έχω την ευκαιρία, προσπαθώ να φεύγω, να ταξιδεύω.

Στα social media μοιράζεσαι στιγμές χωρίς να είναι όλα υπερβολικά στημένα ή ρετουσαρισμένα. Βλέπουμε μια απλή, καθημερινή Αναστασία. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να παρουσιάσεις μια αψεγάδιαστη εικόνα; Είναι σαν όλη αυτή η έννοια της αναγνωρισιμότητας να μη σε αγγίζει ιδιαίτερα…

Από τη μία καταλαβαίνω τι μου λένε όταν με ρωτούν για την αναγνωρισιμότητα και την εικόνα αλλά, από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μπω στη διαδικασία να δημιουργήσω μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί πρέπει να προσέξω τόσο πολύ τι θα ανεβάσω, ώστε όλα να είναι ρετουσαρισμένα και να παρουσιάζουν μια αψεγάδιαστη εικόνα.

Προφανώς θα ανεβάσω μια φωτογραφία από επαγγελματική φωτογράφιση και θα κοιτάξω να είναι όμορφη και να μου αρέσει. Δεν θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου η εικόνα. Αλλά το να μπω στη διαδικασία, για παράδειγμα, να αφαιρέσω μια ρυτίδα που έχει εμφανιστεί επειδή μεγαλώνω, δεν θέλω να το κάνω.

Αν κάποια στιγμή στο μέλλον θελήσω να κάνω κάτι στην εμφάνιση μου, μπορεί και να το κάνω. Θα πάω σε έναν γιατρό και θα το κάνω. Αλλά το να αλλάξω τον εαυτό μου μέσα από ένα φίλτρο ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας, δεν μου αρέσει. Δεν είμαι εγώ.