Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 14χρονου αγοριού με αναπηρία, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση κάλτσας που είχε καταλήξει στο στομάχι του.

Σύμφωνα με ενημέρωση της μητέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παιδί εισήχθη στο χειρουργείο στις 9 το βράδυ, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του 14χρονου, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Την εξέλιξη της υπόθεσης μετέδωσε το Neakriti.gr.

Η οικογένεια θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της και συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της μητέρας, μεταφέροντας την ανακούφιση μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης.

Η οικογένεια ευχαρίστησε όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν, ρώτησαν, κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την κατάσταση του παιδιού.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία ανάρρωσης του 14χρονου, καθώς η οικογένεια αναμένει την εξέλιξη της υγείας του μετά την επιτυχή επέμβαση.