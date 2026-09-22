Γιάννης Γιοκαρίνης: Τον φάγανε τον Μαζωνάκη οι καλαμπόρτζηδες γιατροί, το πιστεύω

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη δική του άποψη για την απώλεια του γνωστού τραγουδιστή.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής και τραγουδοποιός έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες πρωινών εκπομπών, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τον θάνατο του συναδέλφου του, ο οποίος έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και ενδιαφέρον στο πανελλήνιο.

Όπως ισχυρίστηκε χαρακτηριστικά, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

«Τον φάγανε τον Γιώργο, δυστυχώς, παιδιά. Τον φάγανε τον Γιώργο. Ποιοι; Οι καλαμπόρτζηδες γιατροί. Τι θα πει καλαμπόρτζης; Είναι ισπανίολικα. Δεν τα ξέρουμε πολύ καλά αυτά εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει “ανειδίκευτος”», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

«Το πιστεύω. Γιατί ποιος δεν το πιστεύει; Ας έρθει να μου πει εμένα ποιος δεν το πιστεύει», τόνισε αμέσως μετά.

«Τι με έχει σοκάρει; Πέρα από τον θάνατο του Γιώργου, που έφυγε ένα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον ξέρω καλά από μικρό, στην ίδια γειτονιά μεγαλώσαμε», απαντά στη συνέχεια των δηλώσεών του ο τραγουδιστής.

«Η οικογένεια είναι οικογένεια ρε παιδιά. Ό,τι και να έχει λεχθεί, ό,τι και να έχει ακουστεί, είναι οικογένεια. Πώς θα γίνει; Πονάει η οικογένεια. Δεν μπορεί να μην πονέσει αυτή η μάνα που έχει κάνει αυτό το παιδί και αυτός ο πατέρας και οι αδελφές που έχουν το ίδιο αίμα. Πονάνε», σημειώνει ο Γιάννης Γιοκαρίνης στα τηλεοπτικά συνεργεία.



«Ήταν αφορμή ο Γιώργος να φανούν όλοι αυτοί που κονομάνε στην πλάτη μας. Ανησυχώ και φοβάμαι ότι και ο Γιώργος ο ίδιος δεν είχε γνώση γι’ αυτό που γινόταν εκεί μέσα. Δεν ήξερε δηλαδή πού θα πήγαινε εκεί. Αν ήξερε, δεν θα ‘μπαινε», καταλήγει στις δηλώσεις του ο Γιάννης Γιοκαρίνης.