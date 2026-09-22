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Θάσος: Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρεις πεζοπόροι που ένιωσαν αδιαθεσία

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Υψάριον της Θάσου παρείχαν πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες (Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου), περίπου στις 20:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση, με την ασφαλή μεταφορά των τριών πεζοπόρων, ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

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