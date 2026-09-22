Στο Βουκουρέστι ο Στ. Αγγελούδης στο πλαίσιο της δράσης “Destination Thessaloniki”

Στο Βουκουρέστι, πρωτεύουσα της Ρουμανίας, θα βρεθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο της δράσης «Destination Thessaloniki», με στόχο την προβολή της πόλης στο εξωτερικό και την ανάπτυξη θεσμικών συνεργασιών με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η δράση αποσκοπεί στην παρουσίαση της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου προορισμού αστικού τουρισμού (city break), πολιτισμού, γαστρονομίας, επιχειρηματικότητας και συνεδριακού τουρισμού, καθώς και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της πόλης στη ρουμανική αγορά, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές εισερχόμενου τουρισμού.

«Ξεκινάει το “Destination Thessaloniki”, με επισκέψεις σε πόλεις και κράτη που προβλέπονται μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και προχωρούμε σε οργανωμένη προβολή της Θεσσαλονίκης. Βήμα βήμα παρουσιάζουμε την πόλη μας σε αγορές που έχουν αξιολογηθεί, σε συνδυασμό με προώθηση στα social media», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Ρουμανία θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση παρουσίασης της Θεσσαλονίκης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ρουμανικής τουριστικής αγοράς, δημοσιογράφων, ταξιδιωτικών συντακτών, influencers, τουριστικών πρακτόρων, θεσμικών φορέων και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας.

Θα συμβάλουν η Ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, το Γραφείο ΕΟΤ Ρουμανίας, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και το Thessaloniki Convention Bureau, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τα δίκτυα συνεργασιών και τις επαφές τους με επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς της αγοράς – στόχου.

Ο κ. Αγγελούδης θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ και τον δήμαρχο Βουκουρεστίου, Τσιπριάν Τσούκου (Ciprian Ciucu), με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων.

Στη συνάντηση των δύο δημάρχων θα συμμετέχουν, επίσης, δημοτικές αντιπροσωπείες της Θεσσαλονίκης και του Βουκουρεστίου καθώς τον κ. Αγγελούδη στο ταξίδι θα συνοδεύει ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης.

Επόμενος σταθμός του «Destination Thessaloniki» θα είναι στα τέλη Οκτωβρίου η Γερμανία και πιο συγκεκριμένα προγραμματίζονται επισκέψεις σε Βερολίνο και Λειψία, ενώ από το 2027 σειρά θα πάρουν οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ