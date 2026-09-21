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Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο με δύο drones και ένα ATR-72 – Μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου

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THESTIVAL TEAM

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Όλο το σαββατοκύριακο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Τουρκίας πετούσαν στο Αιγαίο και έκαναν παραβιάσεις και παραβάσεις. Σήμερα, Δευτέρα (21/09), στις τουρκικές προκλήσεις «προστέθηκε» και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, ένα τουρκικό UAV παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο, ενώ τα συνολικά τρία αεροσκάφη της Τουρκία έκαναν 4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 21η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ: 3 (2 UAV και 1 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ: 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 4 (2 από τα UAV και 2 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ: 1 (από το ένα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ: –

ΠΕΡΙΟΧΗ: Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τουρκικές παραβιάσεις

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