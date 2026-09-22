Ξεσηκωμός σε Καβάλα και Θάσο για την αποθήκευση CO2 – Στο ΣτΕ δυο προσφυγές ακύρωσης του έργου

Στους δρόμους της Καβάλας και της Θάσου βγαίνουν οι κάτοικοι τους που εναντιώνονται στην δημιουργία υποθαλάσσιας αποθήκης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περιοχή Πρίνου Καβάλας.

Η επένδυση για την αποθήκευση εκατομμυρίων τόνων CO2 είναι άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ενώ σε πρώτη φάση σύμφωνα με την εταιρεία που θα δημιουργήσει την αποθήκη σε ανενεργό πεδίο παραγωγής πετρελαίου στον Πρίνο, θα αποθηκεύονται 1 εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα ετησίως ενώ σε δεύτερη φάση θα αυξηθεί σημαντικά.

Κάτοικοι και συλλογικότητες διαφωνούν κάθετα με τη δημιουργία της εν λόγω υποθαλάσσιας αποθήκης και έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια προσπάθεια να ακυρωθεί το έργο.

«Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου εκδικάζονται μαζί, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δύο διαφορετικές προσφυγές που προέκυψαν για το θέμα. Η μία προσφυγή είναι από τον Δήμο Θάσου, τον μοναδικό Δήμο της περιοχής που ενδιαφέρθηκε να εναντιωθεί σε αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Και η δεύτερη προσφυγή έγινε από συλλόγους μεταξύ των οποίων είναι ο νησιωτικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Θάσου, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος γύρω από το ζήτημα» είπε στο thestival.gr ο ιχθυολόγος και μέλος της Πρωτοβουλίας «Καβάλα STOP CO2», Πάνος Λεονταράκης.

Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα στις 7 το απόγευμα πολίτες της Καβάλας θα συγκεντρωθούν στο λιμάνι της πόλης για να διαμαρτυρηθούν ενώ αύριο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που θα συζητιούνται στο ΣτΕ οι δυο προσφυγές, στη Θάσο θα πραγματοποιηθεί αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας η οποία θα ξεκινήσει από χωριά του νησιού και θα καταλήξει στο λιμάνι.

Οι διαμαρτυρόμενοι επισημαίνουν ότι η υποθαλάσσια αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα ελλοχεύει μια σειρά από κινδύνους όπως περιβαλλοντικούς αλλά και κοινωνικούς- οικονομικούς υποβαθμίζοντας το τουριστικό τους προϊόν, την αλιεία κλπ.

Θέση στο θέμα έχουν πάρει και δυο μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις – Greenpeace και WWF Hellas- επισημαίνοντας ότι «η χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα δεν είναι απλά τεράστιου κόστους εγκαταστάσεις που έχουν περιορισμένη μέχρι σήμερα εφαρμογή και αναπόδεικτη αποτελεσματικότητα, αλλά επιφυλάσσουν σοβαρότατους περιβαλλοντικούς κινδύνους και δεν μπορούν να αποτελέσουν ευρείας κλίμακας λύση για το κλίμα».