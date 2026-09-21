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“Νίκη”: Ο λογαριασμός της πολιτικής των Βρυξελλών έφτασε στις κάλπες της Γερμανίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η πολιτική που ακολουθούν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες οδήγησαν στα εκλογικά αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο της Γερμανίας υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη».

«Όσο οι ευρωπαϊκές ηγεσίες κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν τις κοινωνίες των κρατών τους, τόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες θα αναζητούν εκπροσώπηση, που θα αντιλαμβάνεται τις αγωνίες τους. Χρόνια ακρίβειας, ενεργειακών επιλογών που γονατίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανοχής στην παράνομη μετανάστευση, ιδεολογικής επιβολής της woke ατζέντας και μιας “ευρωπαϊκής αλληλεγγύης” που εξαφανίζεται όταν συγκρούεται με τα συμφέροντα των ισχυρών, έχουν εξαντλήσει τους πολίτες» αναφέρει η ανακοίνωση της «Νίκης» και καταλήγει: «Οι λαοί δεν αντέχουν άλλο μια Ευρώπη που απαιτεί συνεχώς θυσίες, αλλά ταυτόχρονα προστατεύει συμφέροντα. Η ΕΕ έχει λόγο ύπαρξης μόνο αν επιστρέψει στις καταστατικές αξίες και γίνει ξανά η Ευρώπη των λαών και των πατρίδων».

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