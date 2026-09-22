MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την επιβολή πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης ζητά ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και το ράλι ανόδου των τιμών στα καύσιμα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται και στα μέτρα που προανήγγειλε η κυβέρνηση λέγοντας πως λείπει “μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας”.

Ο κ. Τσίπρας προτείνει επίσης τέσσερις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα.

Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

“Ο πρωθυπουργός, τη περασμένη βδομάδα δεσμεύθηκε για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη.

Ταυτόχρονα μας είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

-Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

-Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.

-Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

-Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε η Ισπανία.

Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία, ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλει. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο.

Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει; Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας”.

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

ΠΚΜ: Οδηγίες προς τους πολίτες για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ομολόγησε το ψέμα περί του “κόφτη” – Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

ΕΣΗΕΑ: Χαιρετίζει την ανάκληση του κλεισίματος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 9,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ., τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Στο 15,3% οι αναποφάσιστοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: “Ναι” Αυλωνίτη σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

FT: Ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στον Ζελένσκι για να σταματήσει να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια