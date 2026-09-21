ΦΣΘ: Ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην παραλία της Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος, για 9η συνεχή χρονιά, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) τιμώντας τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Φαρμακοποιού. Θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως και το άγαλμα του Κων/νου Καραμανλή, στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το βράδυ της Κυριακής, ο Λευκός Πύργος θα φωταγωγηθεί συμβολικά με πράσινο χρώμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα στηθούν μικρές τέντες που θα δημιουργήσουν ένα εικονικό φαρμακείο, στο οποίο φαρμακοποιοί μέλη του ΦΣΘ θα ενημερώνουν τους πολίτες για υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως ο εμβολιασμός ενηλίκων, η μέτρηση αρτηριακής πίεσης, η χρήση αναπνευστικών συσκευών, ο έλεγχος συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, η ασφαλής διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής, η παχυσαρκία και η ορθή απόρριψη ληγμένων φαρμάκων, καθώς και για τον κομβικό ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ταυτόχρονα θα υπάρχουν ενημερωτικά σταντ εταιρειών με προϊόντα που διανέμονται μέσω των φαρμακείων, ενώ θα δίνεται στους πολίτες και ειδικό έντυπο με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία υγείας. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από δυναμική καμπάνια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα social media.

Το κεντρικό μήνυμα του φετινού εορτασμού είναι «Ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον» και αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που οι ανάγκες των πολιτών για ουσιαστική φροντίδα υγείας, πρόληψη και αξιόπιστη ενημέρωση αυξάνονται.

«Η Ημέρα Φαρμακοποιού είναι μια μέρα γιορτής για όλους εμάς που υπηρετούμε καθημερινά τη φαρμακευτική επιστήμη, αλλά και μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί διαχρονικά μεταξύ των φαρμακοποιών και της κοινωνίας. Το μήνυμα που στέλνουμε μέσω της εκδήλωσης μας είναι ότι η πρόληψη έχει σύμμαχο τον φαρμακοποιό. Κι αυτό διότι για κάθε πολίτη το φαρμακείο είναι ένας χώρος οικείος και εύκολα προσβάσιμος. Είναι το πρώτο σημείο επαφής όπου μπορεί να αναζητήσει μια συμβουλή, να ενημερωθεί υπεύθυνα και να λάβει καθοδήγηση για τη θεραπεία του από έναν επιστήμονα υγείας που δεν περιορίζεται στη διάθεση ενός φαρμάκου, αλλά έχει ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ασθενούς», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης.

Παράλληλα, τονίζει ότι «πλέον ο φαρμακοποιός συμμετέχει ενεργά σε δράσεις πρόληψης, εμβολιασμού, προαγωγής της δημόσιας υγείας και ορθής χρήσης των φαρμάκων, ενώ τα νέα ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ενισχύουν την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών».