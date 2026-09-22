Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της: “Αισθάνομαι πιο γεμάτη από ποτέ”

Στιγμές από τα γενέθλιά της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τους ανθρώπους που έχει δίπλα της.

Η παρουσιάστρια δήλωσε πιο «γεμάτη» από ποτέ, αφού απολαμβάνει ανιδιοτελή αγάπη και χαμόγελα. Στις φωτογραφίες από «το καλύτερο πάρτι» της, όπως το χαρακτήρισε, απαθανατίζεται μπροστά στην τούρτα της, ενώ στο πλευρό της βρίσκονται οι δύο γιοι της.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα με την παρουσιάστρια, που επέλεξε για την περίσταση ένα κόκκινο σατέν φόρεμα, να ποζάρει, κρατώντας στα χέρια της την εντυπωσιακή τούρτα.

«Ευγνωμοσύνη. Αυτό αισθάνομαι! Πιο γεμάτη από ποτέ, με αγκαλιές από ανιδιοτελή αγάπη και αληθινά χαμόγελα. Δε φαντάζεστε πόσες φορές τραγουδήσαμε και σβήσαμε την τούρτα. Το καλύτερο πάρτι μου. Εμείς. Σας υπερευχαριστώ που με πλημμυρίζετε από ευχές και χαρά για ακόμα μια χρονιά, που μου δίδαξε πολλά! Σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της