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Θεσσαλονίκη: Στροφή σε καυσόξυλα και πέλετ λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα – Αυξημένες τιμές και φόβοι για ελλείψεις

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THESTIVAL TEAM

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Στα καυσόξυλα και το πέλετ στρέφονται όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανσή τους, καθώς το αυξημένο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αυξημένες, ωστόσο, είναι και οι τιμές των καυσόξυλων. Η οξιά και η δρυς, που πέρυσι πωλούνταν περίπου στα 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105 ευρώ, ενώ για το πουρνάρι και την ελιά οι τιμές ξεκινούν από τα 140 ευρώ.

Οι παραγγελίες στις μάντρες καυσόξυλων είναι ήδη αυξημένες, με τους επαγγελματίες να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ελλείψεων τους επόμενους μήνες, εφόσον η ζήτηση διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και ο χειμώνας είναι βαρύς. Παράλληλα, εκτιμούν ότι οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω λόγω του υψηλότερου κόστους μεταφοράς.

Αυξημένη ζήτηση καταγράφεται και στο πέλετ, με το σακί των 15 κιλών να πωλείται φέτος από 8,5 έως 9 ευρώ, έναντι 7 έως 7,5 ευρώ πέρυσι.

Θέρμανση Θεσσαλονίκη

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