Καλαφάτης: Η Ελλάδα του 2030 μια χώρα που παράγει πιο αποτελεσματικά, καινοτομεί και διεκδικεί ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές

«Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα που παράγει πιο αποτελεσματικά, καινοτομεί με διάρκεια και διεκδικεί με αυτοπεποίθηση ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές. Μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ισχυρή, που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και δίνει στους νέους μας τη δυνατότητα να μείνουν στον τόπο τους, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να χτίσουν εκεί τη ζωή τους», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

«Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή για την ελληνική εξωστρέφεια», επισήμανε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε: «Σ΄έναν κόσμο που αλλάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Με γεωπολιτικές ανακατατάξεις, νέο περιβάλλον δασμών, αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, έντονο διεθνή ανταγωνισμό και με τεράστιες τεχνολογικές αλλαγές -με βασικότερη την Τεχνητή Νοημοσύνη. Σ΄αυτό το περιβάλλον» τόνισε, «η εξωστρέφεια για μια χώρα, όπως η πατρίδα μας, είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση της επόμενης περιόδου για την ελληνική οικονομία», σημείωσε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι: «Πριν την οικονομική κρίση οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του ΑΕΠ. Σήμερα βρίσκονται στο 42%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 51%. Έχουμε καλύψει λοιπόν σημαντικό έδαφος αλλά έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Στόχος μας είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να πιάσουμε το 60% του ΑΕΠ», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης. Και πρόσθεσε: «Για να εξάγουμε περισσότερο πρέπει πρώτα να μπορούμε να παράγουμε περισσότερο, να παράγουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Αυτό ακριβώς», τόνισε, «βρίσκεται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού μοντέλου που υλοποιούμε: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, περισσότερη βιομηχανία και μεταποίηση, περισσότερη καινοτομία. Και, τελικά, περισσότερα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στις διεθνείς αγορές».

Μιλώντας για τη νέα φιλοσοφία και την πρακτική του Αναπτυξιακού Νόμου, ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε ότι παλαιότερα το 90% των ενισχύσεων κατευθυνόταν στον τουρισμό –σήμερα κατευθύνεται στη βιομηχανική παραγωγή. «Δώσαμε προτεραιότητα στη μεταποίηση, στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις, στην καινοτομία, στην αγροδιατροφή και στην ελληνική περιφέρεια». Ενώ, αναφερόμενος στον χρόνο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, τόνισε: «Δεσμευτήκαμε ότι θα γίνεται σε 90 ημέρες και το κάναμε πράξη – είναι ο ταχύτερος χρόνος στην Ευρώπη για τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι ζήτημα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης απέναντι στον επενδυτή και στην αγορά», υπογράμμισε ο Υφυπουργός. «Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, βρίσκονται σε εξέλιξη 930 επενδυτικά σχέδια σε ολόκληρη την πατρίδα μας, συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, με κρατική ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν 15.000 νέες θέσεις εργασίας».

«Θέλουμε το Made in Greece διεθνές σήμα αξιοπιστίας, ποιότητας και ασφάλειας»

«Η πατρίδα μας διαθέτει προϊόντα με ισχυρή ταυτότητα, ιστορία, ποιότητα και διεθνή αναγνωρισιμότητα», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης υπενθυμίζοντας ότι: «Η βιομηχανία τροφίμων είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής μεταποίησης, με κύκλο εργασιών άνω των 26 δισ. ευρώ, εξαγωγές 7,4 δισ. ευρώ και περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας». «Το μεγάλο στοίχημα είναι να εξάγουμε περισσότερη αξία. Αυτό σημαίνει περισσότερη μεταποίηση και τυποποίηση, πιστοποιημένη ποιότητα και ισχυρότερα ελληνικά brands. Και αυτό ακριβώς υπηρετεί η Εθνική Πολιτική Ποιότητας που θεσπίσαμε», τόνισε ο Υφυπουργός. «Θέλουμε το Made in Greece να μην είναι απλώς μια ένδειξη προέλευσης, αλλά διεθνές σήμα αξιοπιστίας, ποιότητας και ασφάλειας»..

Έρευνα και Καινοτομία βασικοί πυλώνες του παραγωγικού μετασχηματισμού

Αναφερόμενος στην Έρευνα και την Καινοτομία ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «αποκτούν πραγματική αξία όταν περνούν στην παραγωγή. Γι’ αυτό, όπως σημείωσε, υλοποιούμε έργα άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα και δίνουμε ισχυρά φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Θέλουμε να φέρουμε την έρευνα πιο κοντά στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, ώστε η γνώση και η καινοτομία να περνούν στην παραγωγή και να γίνονται προϊόντα, επενδύσεις, εξαγωγές και καλύτερες δουλειές».

Ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη σπουδαία τεχνολογική επανάσταση που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις. «Γι’ αυτό προχωράμε σε ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, με έμφαση στις ΜμΕ, ώστε να περάσουν στην πραγματική οικονομία: στη μεταποίηση, στα logistics, στην ποιότητα, στις εξαγωγές», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.