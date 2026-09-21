Αγγελούδης για τη συναυλία του Ρέμου: Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις

«Η Θεσσαλονίκη έχει χώρο για όλους και όχι μόνο για μερικούς, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις» υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία.

Όπως είπε ο κ. Αγγελούδης, «αυτή η πόλη έχει μάθει να είναι ανοιχτή σε όλους. Ξέρει να φιλοξενεί διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές εκφράσεις, διαφορετικά πολιτιστικά “θέλω”. Εάν αντιληφθούμε το μέγεθος της Θεσσαλονίκης θα σταματήσουμε να την μικραίνουμε και να την απαξιώνουμε».

Είπε πως διαχρονικά η «Θεσσαλονίκη υπήρξε πρωταγωνίστρια, μια πόλη ισχυρών αντιθέσεων και μια πόλη που μπορεί να υπερηφανεύεται για την πολιτιστική συνέχεια χιλιάδων ετών».

Έκανε αναφορά σε όλους τους μεγάλους συνθέτες και πνευματικούς που ξεκίνησαν από την πόλη, φέρνοντας ως παράδειγμα τους Τσιτσάνη, Σαββόπουλο, Χατζηνάσιο, Χριστιανόπουλο και Αναγνωστάκη, στάθηκε στη «γέννηση» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και στη ραδιοφωνική πρωτιά με τον Τσιγγιρίδη.

Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίαζαν οι επικεφαλής των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και Σπύρος Πέγκας. Τον πρώην δήμαρχο εκπροσώπησε ο δημοτικός σύμβουλος, Κώστας Ιακώβου, ο οποίος σχολίασε πως και κατά τη διάρκεια της δικής τους θητείας δόθηκε άδεια για συναυλία στον Κωνσταντίνο Αργυρό, «αλλά όχι καβάλα στον Βουκεφάλα, παρέα με τον Μέγα Αλέξανδρο».

Η Έλλη Χρυσίδου, μιλώντας εκ μέρους του κ. Πέγκα, υπογράμμισε πως «η καταπάτηση του δημόσιου χώρου ήταν μεγάλη» και ζητήθηκε να δοθούν οι άδειες που παραχώρησε ο δήμος, λέγοντας πως «δεν τηρήθηκε απολύτως τίποτα».

Παράσταση διαμαρτυρίας από μέλη της νεολαίας Νέας Αριστεράς

Λίγο νωρίτερα, στη διάρκεια των ανακοινώσεων του κ. Αγγελούδη πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας εντός της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου από περίπου δέκα μέλη της νεολαίας Νέας Αριστεράς. Συγκεκριμένα, αντέδρασαν στην καμπάνια φύτευσης 1.000 δέντρων του δήμου Θεσσαλονίκης σε ιδιωτικούς χώρους με τη χορηγία των «Ελληνικός Χρυσός» και «Μεταλλείων Θράκης».

Σήκωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπύρο Βούγια, να διακόπτει λόγω της εισβολής τη συνεδρίαση και να δηλώνει πως «το Δημοτικό Συμβούλιο δεν φοβάται να συζητήσει κανένα θέμα. Είμαστε ελεύθεροι αιρετοί, έχουμε δικαίωμα να συζητούμε και να αποφασίζουμε».

«Δεν ξεπλένουμε τίποτα, δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές. Θέλουμε να πρασινίσουμε την πόλη. Ζητήσαμε από εταιρείες να μας φέρουν δέντρα για να καλύψουμε όποιο μέρος είναι ακάλυπτο», σχολίασε ο κ. Αγγελούδης απαντώντας στην κριτική του επικεφαλής της παράταξης «Η Πόλη Ανάποδα», Νίκου Νικήσιανη, ο οποίος κατηγόρησε τη δημοτική αρχή πως «το κάνετε ως συνειδητή πολιτική απόφαση συμμετέχοντας στο ξέπλυμα των εταιρειών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ