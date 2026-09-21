Καλλιάνος: Έρχεται ραγδαία μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Οι 13 περιοχές που θέλουν προσοχή

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο, Τρίτη, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τις βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι έντονες.

Ήδη η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για την Τρίτη, ενώ και ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, στο στόχαστρο των έντονων φαινομένων θα μπουν 13 περιοχές της χώρας, όπου θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Η ανάρτηση Καλλιάνου:

«Μεταβολή του καιρού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Μετά από αρκετό καιρό, μεταβολή του καιρού αναμένεται κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι βροχές δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση. Θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ είναι εκείνες όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

-Ανατολική Μακεδονία

-Τμήματα της Θράκης

-Νότια Χαλκιδική

-Σποράδες

-Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

-Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως το Πήλιο)

-Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

-Τμήματα της Ηπείρου

-Τμήματα της Δυτικής Στερεάς

-Επτάνησα (πολύ τοπικά)

-Βόρεια Πελοπόννησος

-Ανατολική Πελοπόννησος

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να μην ξεπερνούν περίπου τους 26-28°C, ενώ στους 29-30°C θα φτάσει κατά τόπους στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται γενικά να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας τα 4-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.