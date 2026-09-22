Οι βουλευτές στο Νότιο Σουδάν θα πάρουν από ένα αυτοκίνητο γιατί ψήφισαν τον εκλογικό νόμο που επιθυμούσε ο πρόεδρος

Στο Νότιο Σουδάν, μια χώρα με ενδημική διαφθορά, εκατοντάδες βουλευτές θα λάβουν από ένα αυτοκίνητο, επειδή υπερψήφισαν τον εκλογικό νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο Σάλβα Κίιρ να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τις εξουσίες, μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του Δεκεμβρίου.

Το νομοσχέδιο, που επικυρώθηκε τη Δευτέρα από τον πρόεδρο, προβλέπει ότι οι αντιπρόεδροι απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, αν και το μέτρο αυτό δεν φαίνεται ότι θα καθησυχάσει τους κατοίκους μιας χώρας που βίωσε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο (400.000 νεκροί μεταξύ 2013-2018) και όπου η βία συνεχίζεται.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια θεωρεί το Νότιο Σουδάν ως την πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Παράλληλα, είναι και η λιγότερο ανεπτυγμένη και η σύνδεση αυτών των δύο φαινομένων είναι εμφανής.

Τη Δευτέρα, ο Όλιβερ Μόρι, εκπρόσωπος της Εθνοσυνέλευσης, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους, μετά την ψηφοφορία, ότι ο πρόεδρος Κίιρ «έδωσε το πράσινο φως για την αγορά αυτοκινήτων για τους βουλευτές». Οι πιο υψηλόβαθμοι θα πάρουν «αυτοκίνητα V6» (με ισχυρότερο κινητήρα) και οι υπόλοιποι πεντάθυρα σεντάν, υπό μορφή δανείου. Ο πρόεδρος θα αποφασίσει στο μέλλον αν τα αυτοκίνητα αυτά είναι μέρος των «δικαιωμάτων ή των αποδοχών» των βουλευτών, ή αν θα πρέπει να τα αποπληρώσουν.

Η Εθνοσυνέλευση έχει 650 μέλη, διορισμένα από τον Σάλβα Κίιρ. Ο πληθυσμός της χώρας είναι περίπου 12,5 εκατομμύρια.

«Αυτό είναι διαφθορά», είπε ο Ουάνι Μάικλ, πρώην ηγέτης της νεολαίας του Νοτίου Σουδάν που πλέον είναι εξόριστος. «Έγινε μια διαπραγμάτευση και ο πρόεδρος τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα» σε αντάλλαγμα για την ψήφο τους, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας όμως ότι πολλοί βουλευτές είναι «πολύ φτωχοί» και τα έσοδά τους δεν ξεπερνούν τα 50 δολάρια τον μήνα, όταν πληρώνονται.

Παρόμοιες αντιδράσεις είχαν σημειωθεί και το 2018, όταν χορηγήθηκαν ατομικά δάνεια ύψους 40.000 δολαρίων ώστε οι βουλευτές να αγοράσουν αυτοκίνητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Νότιου Σουδάν, που ενεργεί για λογαριασμό του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατήγγειλε την «αρπακτική» πολιτική ελίτ που έχει καταχραστεί δισεκατομμύρια δολάρια από τα πετρελαϊκά έσοδα της χώρας. Η Επιτροπή σημείωσε ότι μόνο το 0,7% του προϋπολογισμού του κράτους δόθηκε για την Υγεία το 2023-24, ένα ποσό… ίσο με τα ιατρικά έξοδα του προέδρου Σάλβα Κίιρ.

Την Κυριακή, η αμερικανική διπλωματία ανέφερε μέσω Χ ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία», συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων, ώστε «να μπει τέλος στην ατιμωρησία» στο Νότιο Σουδάν.

Οι δυνάμεις του Σάλβα Κίιρ πολέμησαν επί πέντε χρόνια με εκείνες του Ρικ Μάτσαρ, μεταξύ 2013-18. Ο πόλεμος τερματίστηκε με την ειρηνευτική συμφωνία με την οποία ο πρώτος ανέλαβε την προεδρία και ο δεύτερος την αντιπροεδρία της «κυβέρνησης εθνικής ενότητας». Όμως ο Μάτσαρ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και από τότε ξεκίνησαν πάλι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών του και εκείνων του Κίιρ.