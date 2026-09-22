Θεσσαλονίκη: Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό – Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
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THESTIVAL TEAM
Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/09).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Thema, “από το σταθμό «Νέα Ελβετία» έως το σταθμό «25η Μαρτίου» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1”.
“Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «25η Μαρτίου»”, καταλήγει η ανακοίνωση.
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