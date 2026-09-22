Η Παραμυθοχώρα μεταφέρεται στο Pozar Park – Μία Χριστουγεννιάτικη υπερπαραγωγή κοντά στα Λουτρά Πόζαρ

Μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη διοργάνωση, με στόχο να ξεχωρίσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια, ετοιμάζεται να στηθεί φέτος στην Αλμωπία και τα Λουτρά Πόζαρ.

Η Παραμυθοχώρα επιστρέφει ανανεωμένη, μεγαλύτερη και ακόμη πιο εντυπωσιακή, αυτή τη φορά στον χώρο του Pozar Park (1χλμ από τα Λουτρά), όπου από τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Χριστουγεννιάτικο Χωριό για μικρούς και μεγάλους.

Μετά την πολύ επιτυχημένη περσινή διοργάνωση στη Λουτρόπολη των Λουτρών Πόζαρ, οι διοργανωτές ανεβάζουν φέτος ακόμη περισσότερο τον πήχη, σχεδιάζοντας μια πραγματική Χριστουγεννιάτικη Χώρα, με δεκάδες θεματικά σημεία, παιχνίδια, αγορά, δράσεις και μεγάλες εκδηλώσεις.

Ένας ολόκληρος χριστουγεννιάτικος κόσμος στο Pozar Park

Από την πρώτη στιγμή της εισόδου, στόχος είναι ο επισκέπτης να μεταφέρεται σε έναν διαφορετικό κόσμο. Μια φαντασμαγορική κεντρική είσοδος θα αποτελεί την αρχή της εμπειρίας, ενώ στο εσωτερικό του χώρου θα δεσπόζει το εντυπωσιακό Σπίτι του Άγιου Βασίλη.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται μια πολύ μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά με περίπου 40 καταστήματα, δημιουργώντας ένα μικρό γιορτινό χωριό μέσα στο Pozar Park.

Παράλληλα, η Παραμυθοχώρα θα διαθέτει παγοδρόμιο, καρουζέλ, κουρσάκια, τσουλήθρα και πολλά ακόμη παιχνίδια, καθώς και δραστηριότητες που θα απευθύνονται τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγαλύτερους επισκέπτες.

Ξεχωριστή θέση στον χώρο θα έχουν τα θεματικά σκηνικά με ξωτικά και χριστουγεννιάτικους χαρακτήρες, ενώ ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης αναμένεται να είναι ο τεράστιος Χριστουγεννιάτικος Θόλος, που θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία της Παραμυθοχώρας.

Και αυτά φαίνεται πως θα είναι μόνο η αρχή, καθώς ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και θεματικές κατασκευές που θα αποκαλυφθούν όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.

Συναυλίες, stand-up comedy και μεγάλα events

Η φετινή Παραμυθοχώρα δεν θα περιοριστεί στις καθημερινές δραστηριότητες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου προγραμματίζεται μια σειρά από μεγάλες εκδηλώσεις και θεματικά events, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών, παραστάσεις stand-up comedy και ειδικές εκδηλώσεις για παιδιά και οικογένειες.

Στόχος είναι το Pozar Park να αποτελεί έναν ζωντανό χριστουγεννιάτικο προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, με διαφορετικές δράσεις και εκδηλώσεις.

Γιατί η Παραμυθοχώρα μεταφέρεται από τα Λουτρά στο Pozar Park

Η περσινή Παραμυθοχώρα πραγματοποιήθηκε στη Λουτρόπολη, στον χώρο όπου φιλοξενείται κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Πόζαρ.

Φέτος, όμως, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Pozar Park, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για μια διοργάνωση που σχεδιάζεται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Το Pozar Park διαθέτει περίπου πέντε επιπλέον στρέμματα διαθέσιμου χώρου, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων κατασκευών, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων χωρίς να περιορίζεται η άνετη κίνηση των επισκεπτών.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην επιλογή έπαιξαν η ευκολότερη πρόσβαση, η καλύτερη μορφολογία του εδάφους, οι δυνατότητες στάθμευσης και οι αυξημένες παροχές και υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

Η Αλμωπία ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της

Μετά την περσινή επιτυχία, η Παραμυθοχώρα φαίνεται πως περνά πλέον σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση.

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, με στόχο να δημιουργηθεί στην Αλμωπία ένας μεγάλος χριστουγεννιάτικος προορισμός για ολόκληρη την Ελλάδα και τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, αξιοποιώντας παράλληλα τη μεγάλη επισκεψιμότητα που παρουσιάζει η περιοχή των Λουτρών Πόζαρ κατά την εορταστική περίοδο.

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ήδη, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις για τις κατασκευές, τις δράσεις, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα βρεθούν στη σκηνή.

Τα φετινά Χριστούγεννα, η Παραμυθοχώρα μεγαλώνει και το Pozar Park ετοιμάζεται να μεταμορφωθεί σε μια ολόκληρη Χριστουγεννιάτικη Χώρα.