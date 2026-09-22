Thermi’s Youth Forum 2026: Εκπρόσωποι 60 Δημοτικών Συμβουλίων Νέων συζήτησαν για τη συμμετοχή της νεολαίας στη λήψη των αποφάσεων

Με περισσότερους από 60 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του Thermi’s Youth Forum 2026, μιας τριήμερης διοργάνωσης που έφερε στη Θέρμη εκπροσώπους Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, νέους και νέες, θεσμικούς φορείς και οργανώσεις από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Το Forum διοργανώθηκε από τον Δήμο Θέρμης – Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Böll και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ.

Για τρεις ημέρες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές και, κυρίως, να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, τον ρόλο των Συμβουλίων Νέων και το μέλλον των πολιτικών νεολαίας στη χώρα.

Η πρώτη ημέρα – Υποδοχή των συμμετεχόντων

Το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων υποδέχθηκαν στο Κτήμα «Περέκ», στο Μονοπήγαδο, τους εκπροσώπους των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα για να συμμετάσχουν στο Forum.

Σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, με καλή παρέα και εξαιρετικό φαγητό, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες γνωριμίες και συζητήσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες πριν από την έναρξη των βασικών εργασιών της διοργάνωσης.

Η δεύτερη ημέρα – Πολιτικές νεολαίας, συμμετοχή και νέες προοπτικές

Οι κύριες εργασίες του Forum ξεκίνησαν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο ΝΟΗΣΙΣ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεματικών συζητήσεων γύρω από τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την έναρξη τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Φάνης Παπάς και Σωκράτης Φάμελλος, ο Θανάσης Γλαβίνας, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, ο Στέλιος Αποστόλου, αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων Δήμου Θέρμης, ο Γιώργος Αγγέλου, αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η Ελισάβετ Βελονά, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Νεολαίας, η Άννα Τσιφτελίδου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης», η δημοτική σύμβουλος Φωτεινή Βογιατζή, ο Αχιλλέας Μεταλούλης, σύμβουλος του δημάρχου Θέρμης σε θέματα Παιδείας, καθώς και ο Αθανάσιος–Παντελής Παπαγεωργίου, γενικός γραμματέας του Δήμου Αμπελοκήπων–Μενεμένης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ.

Εκ μέρους του Δήμου Θέρμης χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Στέλιος Αποστόλου και η εντεταλμένη σύμβουλος, Ελισάβετ Βελονά, μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου. Στις τοποθετήσεις τους αναφέρθηκαν στη συστηματική προσπάθεια που αναπτύσσεται εδώ και χρόνια στον Δήμο για τη νεολαία, επισημαίνοντας ότι οι ίδιοι οι νέοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την πορεία και συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά. Τόνισαν παράλληλα ότι η ανακήρυξη της Θέρμης ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026 αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, συγχαίροντας το Συμβούλιο Νέων και τη Διεύθυνση Παιδείας για τη διαρκή δουλειά τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, εκ μέρους της Διεύθυνσης Παιδείας, Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, η προϊσταμένη, Χρυσή Κληματσούδα. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια για την ανάπτυξη των πολιτικών νεολαίας στον Δήμο ξεκίνησε με μικρά και σταθερά βήματα και, μέσα από συστηματική δουλειά ετών, κατάφερε να αναπτυχθεί σημαντικά, φτάνοντας σήμερα στην αναγνώριση της Θέρμης ως Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμμετοχή και τη συνδιαμόρφωση ως βασικές αρχές αυτής της πορείας, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία του Δήμου και του Συμβουλίου Νέων με πλήθος θεσμικών φορέων, οργανώσεων, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εταίρων δίνει στις δράσεις μεγαλύτερη δυναμική και ουσιαστικό περιεχόμενο. Αναφέρθηκε παράλληλα στο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι ίδιοι οι νέοι, όχι μόνο ως συμμετέχοντες αλλά ως συνδιαμορφωτές των πρωτοβουλιών που τους αφορούν.

Ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ, η οποία έθεσε το Forum υπό την αιγίδα της και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του.

Μαγνητοσκοπημένο χαιρετισμό απηύθυνε ο Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων και της ενίσχυσης του ρόλου τους στη διαμόρφωση των πολιτικών που τους αφορούν.

Το πρόγραμμα της ημέρας σχεδιάστηκε ώστε να προσεγγίσει τη συμμετοχή των νέων από διαφορετικές οπτικές και να συνδυάσει τη θεσμική διάσταση με πραγματικές εμπειρίες συμμετοχής.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Από τη συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση: Πολιτικές Νεολαίας και ο ρόλος των νέων σε αυτές», συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου, ο Σταύρος Παπαγιάννης, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης, και η Όλγα Κυριακίδου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων, αναδεικνύοντας διαφορετικές πλευρές της συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα για τον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Συμβούλια Νέων, με τη συμμετοχή της Έλλης Χριστούλα, υπεύθυνης Ευρωπαϊκών Έργων της ΕΕΤΑΑ και υπεύθυνης σχεδιασμού ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε θέματα νεολαίας και συμμετοχικής τοπικής διακυβέρνησης, καθώς και της Νεφέλης Μπίρμπα, αρμόδιας σε Ευρωπαϊκά Έργα της ΕΕΤΑΑ και συντονίστριας δράσεων Συμβουλίων Νέων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι προοπτικές λειτουργίας των Συμβουλίων Νέων και οι προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό και βιώσιμο θεσμό συμμετοχής.

Ακολούθησε η συζήτηση με θέμα «Η συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», με τη συμμετοχή του Μπάμπη Παπαϊωάννου, της Παναγιώτας Παύλου, του Αχιλλέα Τζέλη, της Βέρας Γοσποδίνη και της Ολυμπίας Δάτση. Μέσα από τη συζήτηση παρουσιάστηκαν δυνατότητες, εργαλεία και προσωπικές εμπειρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το European Solidarity Corps.

Η θεματική ημέρα ολοκληρώθηκε με τη βιωματική ενότητα «Συμβούλια Νέων, Συνελεύσεις Πολιτών και συμμετοχή στην πράξη», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Böll, η οποία επικεντρώθηκε σε συμμετοχικές διαδικασίες και παραδείγματα ουσιαστικής εμπλοκής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Οι εργασίες της ημέρας έκλεισαν με Sunset DJ Set, δημιουργώντας έναν πιο άτυπο χώρο δικτύωσης, γνωριμίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η τρίτη ημέρα – Από τον διάλογο στη συνδιαμόρφωση

Η Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Thermi’s Youth Forum 2026, είχε ως βασικό στόχο να μετατρέψει τον διάλογο των προηγούμενων ημερών σε συγκεκριμένες προτάσεις και κοινές δεσμεύσεις.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την παρουσίαση των πρωτοβουλιών OpenCouncil και Demos Academy, ενώ ακολούθησε προβολή στο Κοσμοθέατρο του ΝΟΗΣΙΣ.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος απηύθυνε ομιλία προς τους συμμετέχοντες, αναφερόμενος στη σημασία της στήριξης της νέας γενιάς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην ανάγκη δημιουργίας ουσιαστικών χώρων συμμετοχής, έκφρασης και συνδιαμόρφωσης.

«Ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια την προσπάθεια να λειτουργήσει το Συμβούλιο Νέων. Ξέρετε γιατί; Επειδή βλέπαμε την απαξίωση γενικά της πολιτικής. Βλέπαμε ότι όλο και περισσότερο οι νέοι απέχουν. Οι νέοι που είναι το μέλλον αυτής της χώρας εάν δε συμμετέχουν, η χώρα θα πάει χειρότερα. Είπαμε λοιπόν να ενεργοποιηθούν οι νέοι. Το οργανώσαμε έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα ‘καπέλο’, κανένα πατρονάρισμα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τον δήμο, από οποιονδήποτε στην λειτουργία του Συμβουλίου Νέων», σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος. Προσέθεσε, δε, ότι για να διασφαλιστεί αυτό «τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ζήτησα και το εφαρμόσαμε να μην ασχοληθούν με τις τοπικές εκλογές οι νέοι του Συμβουλίου Νέων, γιατί φοβήθηκα μήπως οι τοπικές παραταξιακές αντιθέσεις δημιουργήσουν πρόβλημα στη λειτουργία του. Τώρα βέβαια κάνω το ακριβώς αντίθετο και τους λέω να συμμετέχουν παντού. Σε ό,τι συλλογικό υπάρχει, να έχουν άποψη, να συμμετέχουν, να βγαίνουν μπροστά, να διεκδικούν και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Να τους βοηθήσουμε, να τους ανοίξουμε δρόμους, να φτιάξουμε προγράμματα, να τους στείλουμε στην Ευρώπη, να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους. Θέλουμε τους νέους ενεργά παρόντες, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, να αναλάβουν αυτοί τα ηνία».

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες εργασίας, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: Συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, Συμβούλια Νέων και Τοπική Δημοκρατία και προτεραιότητες για μια Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.

Μέσα από συντονισμένη διαβούλευση, ανταλλαγή εμπειριών και παρουσίαση των συμπερασμάτων στην ολομέλεια, διαμορφώθηκαν οι βασικοί άξονες για την έκδοση του κοινού ψηφίσματος του Thermi’s Youth Forum 2026.

Στόχος του ψηφίσματος είναι να αποτελέσει την αφετηρία για τη συνέχιση ενός οργανωμένου εθνικού διαλόγου γύρω από μια σύγχρονη Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, με τους ίδιους τους νέους όχι ως απλούς αποδέκτες πολιτικών, αλλά ως ενεργούς συνδιαμορφωτές τους.

Το Thermi’s Youth Forum 2026 ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της συνεργασίας, της δικτύωσης και της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων, δημιουργώντας έναν χώρο όπου εμπειρίες από ολόκληρη την Ελλάδα συναντήθηκαν και μετατράπηκαν σε κοινές προτάσεις για το μέλλον.

Ο Δήμος Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές, τους συνεργάτες και τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στις επιχειρήσεις Biscotti Tsoungari, Μακεδονικός Χαλβάς, Σουρωτή Α.Ε. και HORAFI Grains & Pulses, οι οποίες στήριξαν τη διοργάνωση προσφέροντας προϊόντα που συμπεριλήφθηκαν στα αναμνηστικά δώρα των συμμετεχόντων.