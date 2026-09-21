MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε παπούτσια στους παίκτες και το επιτελείο των Μαϊάμι Χιτ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, δεν άλλαξε όμως τις συνήθειες που είχε τα τελευταία χρόνια στα «ελάφια».

Στο προπονητικό κέντρο των Μαϊάμι Χιτ έφτασαν δεκάδες κουτιά με παπούτσια από τη σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να τα μοιράζει στους νέους του συμπαίκτες στην ομάδα του NBA, αλλά και στους ανθρώπους του επιτελείου.

Ο «Greek Freak» τη φετινή σεζόν στοχεύει με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ να επανέλθει στα πλέι οφ του NBA και έδωσε στους συμπαίκτες του ζευγάρια παπουτσιών της σειράς του, κάτι που βοηθάει στις σχέσεις με τους νέους συναθλητές, αλλά είναι και μία πράξη που συνήθιζε να κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας.

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η ομότιμη καθηγήτρια Βιολογίας του ΑΠΘ, Στυλιανή Κοκκίνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Πολάκης για κβαντική ιατρική: “Είναι π@π@ρια μάντολες, δεν υπάρχει αυτό”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός τίναξε την μπάνκα και κέρδισε 9,7 εκατ. ευρώ

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε: Είμαι πολύ χαρούμενος που λέμε καλημέρα στη σωστή ώρα του Πρωινού που είναι 10 με 1

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ακραίες εκδηλώσεις αγάπης προς τον Ακύλα: “Στη Χαλκιδική μία κυρία μου έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Αναβάλλεται το αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τον Θοδωρή Φέρρη στον Λυκαβηττό