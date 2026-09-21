Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοίρασε παπούτσια στους παίκτες και το επιτελείο των Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να αποχώρησε από τους Μιλγουόκι Μπακς για να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, δεν άλλαξε όμως τις συνήθειες που είχε τα τελευταία χρόνια στα «ελάφια».

Στο προπονητικό κέντρο των Μαϊάμι Χιτ έφτασαν δεκάδες κουτιά με παπούτσια από τη σειρά του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να τα μοιράζει στους νέους του συμπαίκτες στην ομάδα του NBA, αλλά και στους ανθρώπους του επιτελείου.

Ο «Greek Freak» τη φετινή σεζόν στοχεύει με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ να επανέλθει στα πλέι οφ του NBA και έδωσε στους συμπαίκτες του ζευγάρια παπουτσιών της σειράς του, κάτι που βοηθάει στις σχέσεις με τους νέους συναθλητές, αλλά είναι και μία πράξη που συνήθιζε να κάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας.