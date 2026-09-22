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Επικός διάλογος Σαββίδη-Μαρινάκη στο ΔΣ της Super League: Η ειρωνεία για το PAOK TV και η ατάκα για Μυστακίδη

Intime
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν διάλογο στη συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά και οι ατάκες πραγματικά μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ υποστήριξε ότι το PAOK TV είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού του απάντησε ότι έβγαλε κέρδος μόνο 100.000 ευρώ.

Τότε ο Σαββίδης είπε ότι αυτά τα χρήματα τα έχει για πουρμπουάρ στη σερβιτόρα και ο Μαρινάκης έκλεισε τον διάλογο χρησιμοποιώντας το όνομα του Τέλη Μυστακίδη, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Σαββίδης: «Εμείς κάναμε το PAOK TV».
Μαρινάκης: «Με μεγάλη επιτυχία».
Σαββίδης: «Ναι, μεγάλη».
Μαρινάκης: «Έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες».
Σαββίδης: «Εγώ 100.000 αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα».
Μαρινάκης: «Μη τα δίνεις στη σερβιτόρα Ιβάν, δώσ’ τα καλύτερα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μυστακίδης!».

Πηγή: gazzetta.gr

Βαγγέλης Μαρινάκης Ιβάν Σαββίδης

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