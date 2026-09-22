Γεωργιάδης: Απολύτως ψευδές το δημοσίευμα για πλασμαφαίρεση σε κλινική – Σταματήστε τα ψέματα

«Απολύτως ψευδές» χαρακτηρίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσίευμα σχετικά με παροχή υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης σε κλινική.

«Η κλινική αυτή, ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι το δημοσίευμα ιστοσελίδας του Κυριάκου Βελόπουλου, το οποίο, όπως αναφέρει, αναπαρήγαγε ο Παύλος Πολάκης, «είναι ψευδές και συκοφαντικό» και προσθέτει ότι η εταιρεία «θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών».

Παράλληλα, αναφέρει ότι πρόκειται για «μία τεράστια για τα Ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα ΗΑΕ», σημειώνοντας ότι «το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες».

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Σταματήστε τα ψέματα», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.