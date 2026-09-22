Δημοσκόπηση: Δένδιας και Πιερρακάκης στους πιο επιτυχημένους υπουργούς – Το 51% ανησυχεί για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία

Την ανησυχία της κοινής γνώμης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και την εικόνα των κυβερνητικών στελεχών, καταγράφει το δεύτερο μέρος της νέας δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha.

Το 51% δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει τις περισσότερες αυθόρμητες αναφορές στην ερώτηση για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, με δεύτερο τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τρίτο τον Άδωνι Γεωργιάδη

Στη δημοσκόπηση της Alco, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha την Τρίτη (22/09), η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο δύο από τα βασικά ευρήματα, καθώς έξι στους δέκα ερωτηθέντες αποδίδουν μεγάλη ή αρκετή σημασία στη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται πρώτος στην αξιολόγηση των υπουργών με 23%, μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη με 15% και τον Άδωνι Γεωργιάδη με 8%.

Σαφές είναι το εύρημα της έρευνας ως προς την ανησυχία που προκαλεί το ενδεχόμενο μιας νέας ελληνοτουρκικής έντασης.

Στο ερώτημα «Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία;», το 51% απαντά «ναι», έναντι 41% που απαντά «όχι», ενώ το 8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Με άλλα λόγια, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ανήσυχοι απέναντι στο ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, με τη διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών απαντήσεων να διαμορφώνεται στις δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Στο 60% η θετική αποτίμηση της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πλειοψηφία που αποδίδει σημασία στη συμφωνία για το σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Συγκεκριμένα, το 20% θεωρεί την υπογραφή της συμφωνίας «πολύ» σημαντική και το 40% «αρκετά» σημαντική, με το άθροισμα των δύο κατηγοριών να φτάνει στο 60%.

Αντίθετα, 14% απαντά «λίγο» και 11% «καθόλου», ενώ 15% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» υπεγράφη στο Τελ Αβίβ στις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά την ανάπτυξη ενός νέου αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και anti-drone συστήματος προστασίας.

Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης η πρώτη τριάδα της κυβέρνησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης. Πρόκειται για αυθόρμητες απαντήσεις, ενώ η Alco παρουσιάζει τα επτά πρόσωπα με τις περισσότερες αναφορές. Επειδή κάθε ερωτώμενος μπορούσε να αναφέρει έως δύο υπουργούς, τα ποσοστά δεν αθροίζονται στο 100%.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με 23%, ενώ ακολουθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με 15%. Τρίτος καταγράφεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με 8% και τέταρτος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με 7%.

Ακολουθούν με 4% η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ενώ οι αναφορές σε άλλους υπουργούς συγκεντρώνουν συνολικά 10%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το 54% που απαντά «κανένας», ενώ το 3% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Το εύρημα δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δεν κατονομάζουν αυθόρμητα κάποιο κυβερνητικό στέλεχος μεταξύ των δύο πιο επιτυχημένων υπουργών.

Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των υπουργών όταν η ίδια ερώτηση τίθεται αποκλειστικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Δένδιας καταγράφεται στο 53%, διατηρώντας την πρώτη θέση, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης ακολουθεί με 37%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32% και ακολουθεί ο Κωστής Χατζηδάκης με 17%.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συγκεντρώνει 10%, η Νίκη Κεραμέως 8% και ο Βασίλης Κικίλιας 7%. Οι αναφορές σε άλλους υπουργούς φτάνουν συνολικά στο 21%, ενώ «κανένας» απαντά μόλις το 2% και «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» το 1%.

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες.

Στην ερώτηση εάν υπάρχει στο κοινωνικό περιβάλλον των συμμετεχόντων πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιχειρηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική απάτη, το 38% απαντά «ναι», το 58% «όχι» και 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Δείτε την δημοσκόπηση: