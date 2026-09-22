MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στον δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, στα νότια του Ρεθύμνου, καθώς ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την πτώση «γουρούνας» σε γκρεμό είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για 52χρονο άνδρα από τα Σελλιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν η «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 55χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη λόγω και του δύσβατου σημείου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ είχε κινητοποιηθεί και δύναμη της ΕΜΑΚ για να συνδράμει. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η δύναμη της ΕΜΑΚ επέστρεψε στη βάση της.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.

Ρέθυμνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 λεπτά πριν

Το πρόγραμμα των συναντήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Βασίλης Ζούλιας για τη μάχη του με τον εθισμό: Εγώ πήδηξα στο κενό, αλλά έζησα

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Τι ρίχνει πιο γρήγορα το ουρικό οξύ

MARKET 12 ώρες πριν

Η γνώριμη ποικιλία του Μασούτη, με την ταχύτητα του efood

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα το 3ο Φεστιβάλ Πολύγλωσσου Kamishibaï

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Σίντι Κρόφορντ: Υπερβολική δόση ναρκωτικών η πιθανότερη αιτία θανάτου του 27χρονου γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ