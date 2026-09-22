Ρέθυμνο: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (22/9) στον δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, στα νότια του Ρεθύμνου, καθώς ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την πτώση «γουρούνας» σε γκρεμό είναι νεκρός.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, πρόκειται για 52χρονο άνδρα από τα Σελλιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν η «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 55χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη λόγω και του δύσβατου σημείου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ είχε κινητοποιηθεί και δύναμη της ΕΜΑΚ για να συνδράμει. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η δύναμη της ΕΜΑΚ επέστρεψε στη βάση της.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.