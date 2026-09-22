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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αττική: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε δύο νεαρούς – 5 συλλήψεις

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Στην σύλληψη πέντε νεαρών ηλικίας 15 και 16 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά, αφού επιτέθηκαν με γροθιές και κλοτσιές σε βάρος δύο νεαρών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Κυριακής, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες, προσέγγισαν 2 νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, σε πάρκο της Κηφισιάς και τους επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη χρήση βίας την μπλούζα από τον 16χρονο.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου αφού ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες, συνελήφθησαν.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της εγκληματικής τους δράσης, αποτελεί το γεγονός ότι ένας εκ των κατηγορουμένων είχε στην κατοχή του την αφαιρεθείσα μπλούζα, η οποία και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι πέντε κατηγορούνται για την επίθεση, ενώ η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές.

Ανήλικοι Αττική

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