MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα – Τραυματίστηκαν μαθητές, αναζητείται ο δράστης

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο έξω από το Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez» περίπου στις 08:00 το πρωί.

Μετά την ενημέρωση των αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Τουργκουτλού για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Οι έρευνες των αρχών στο σημείο της επίθεσης συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

Επίθεση Σχολείο Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Από τη Δανία στο Λιτόχωρο με ποδήλατο: 34χρονη … “φοβητσιάρα” έκανε ολομόναχη 3.500 χλμ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 9,9 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ., τρίτο το ΠΑΣΟΚ – Στο 15,3% οι αναποφάσιστοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Χαλκιδική: Νεκρή 90χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Πτώση περίπου 2% στις τιμές του Brent

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καμπάνες από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ στην Ευκαρπία μέσα σε λίγες ώρες – Δύο συλλήψεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

GNTM: Συγκίνησε τους κριτές το ταξίδι του Shayan από το Ιράν ως τις οντισιόν: “Με κορόιδευαν όταν έλεγα ότι ήθελα να γίνω μοντέλο”