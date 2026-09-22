Τουρκία: Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα – Τραυματίστηκαν μαθητές, αναζητείται ο δράστης

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από σχολείο στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μαθητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο έξω από το Επαγγελματικό Τεχνικό και Ανατολίτικο Λύκειο «Turgutlu İnci Üzmez» περίπου στις 08:00 το πρωί.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.



Yaralı öğrencilerin olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/hhVymq353k September 22, 2026

Μετά την ενημέρωση των αρχών, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κρατικό Νοσοκομείο Τουργκουτλού για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός μετά την επίθεση, αναζητείται από την αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

( NTV) Geçmiş olsun yaralılarımıza acil şifalar diliyorum 🤲 pic.twitter.com/jppZUTxqN8 — KARADAYI (@Yhsgihtholsun) September 22, 2026

Οι έρευνες των αρχών στο σημείο της επίθεσης συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.