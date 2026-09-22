Κιλκίς: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών με κοκαΐνη και κάνναβη – Συνελήφθη και αγοραστής

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ενώ κατάσχεσαν πάνω από 500 γραμμάρια κάνναβης και 200 γραμμάρια κοκαΐνης.

Συντονισμένη επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών αρχών οδήγησε χθες, στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα σε περιοχή του Κιλκίς για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων ,

, 3 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 217,2 γραμμαρίων ,

, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε συσκευασία με 0,9 γραμμάρια κοκαΐνης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, την είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον διακινητή έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκε το όχημα του πρώτου συλληφθέντος, καθώς και το χρηματικό ποσό των 385 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.